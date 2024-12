Velório de Ney Latorraca será no Theatro Municipal do Rio

O Brasil perdeu um de seus mais notáveis talentos artísticos com a morte de Ney Latorraca, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (26) no Rio de Janeiro. O ator e diretor, conhecido por seus papéis memoráveis em produções como “Vamp” e “TV Pirata”, tinha 80 anos e estava internado na Clínica São Vicente desde 20 de dezembro devido a complicações relacionadas ao câncer de próstata, diagnosticado em 2019.

O velório do ator será realizado nesta sexta-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um local emblemático para a cultura brasileira e adequado à grandiosidade de sua trajetória artística. A cerimônia, que ocorrerá das 10h30 às 13h30, será aberta ao público, permitindo que fãs e admiradores se despeçam do ator. Em seguida, haverá uma cerimônia de cremação, restrita aos amigos e familiares, marcando o adeus a um dos maiores ícones das artes cênicas do Brasil.

A sepse pulmonar foi a causa do falecimento do artista, que havia enfrentado a doença ao longo dos últimos anos. Após uma cirurgia que resultou na remoção da próstata, Ney viu sua condição se agravar com o retorno do câncer em agosto deste ano, já com metástase.

O artista iniciou sua carreira na televisão em 1975, na novela “Escalada”, da Rede Globo. Ao longo das décadas seguintes, Latorraca se destacou em diversos papéis emblemáticos, incluindo o vampiro Vlad em “Vamp” (1991) e o irreverente Barbosa em “TV Pirata” (1988). Suas contribuições à televisão brasileira foram inestimáveis, sendo ele um verdadeiro ícone da arte cômica e dramática.

Em suas próprias palavras, Ney refletiu sobre sua trajetória: “Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver… sempre fui uma criança diferente das outras”. Essa resiliência e paixão pela atuação foram evidentes em sua vasta obra.

Nascido em Santos (SP) no dia 25 de julho de 1944, Ney Latorraca era filho de artistas e cresceu imerso no mundo da performance. Sua carreira começou no teatro antes de se estabelecer como uma figura proeminente na televisão brasileira. Ele participou de diversas produções ao longo dos anos, incluindo novelas clássicas e programas humorísticos.

Além de seus papéis inesquecíveis nas telinhas, Ney também atuou em 23 filmes e diversas peças teatrais. Seu último trabalho na Rede Globo foi em 2011 no seriado “A Grande Família”, mas ele continuou ativo no teatro até os últimos anos.

A repercussão de sua morte é um testemunho do impacto que teve na cultura brasileira. Colegas e fãs expressaram suas condolências nas redes sociais, lembrando-o como “um gigante entre nós” e “a pessoa mais engraçada que conheci”.

Ney Latorraca deixa seu companheiro, o também ator Edi Botelho, com quem compartilhou uma união de 30 anos.