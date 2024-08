Velocidade e emoção: Fernando e Sorocaba levam o Churrasco On Fire para o Festival Interlagos

A dupla Fernando e Sorocaba fez história mais uma vez no Festival Interlagos. No último sábado, dia 10 de agosto, o Festival Interlagos foi palco do Churrasco On Fire. O evento reuniu fãs de música, velocidade e gastronomia, oferecendo uma experiência única e emocionante para todos os presentes.

Além de muita adrenalina e velocidade, destaque para o open churras premium. O público presente desfrutou de um open churras premium com cortes selecionados preparados pelo “Team On Fire”, além de uma variedade de acompanhamentos e a famosa sobremesa de panqueca de doce de leite. A grande surpresa da noite foi a transformação da carreta gourmet de mais de 22 metros, desenvolvida exclusivamente para o evento, em um palco. Sorocaba apareceu de surpresa no topo da carreta para uma performance única, enquanto Fernando preparava seu famoso arroz carreteiro ao vivo em cima do palco.

Fernando e Sorocaba, embaixadores da Ford, participaram de um momento único ao dirigir o Mustang GT e a Raptor pela icônica pista de Interlagos. “Ser embaixador da Ford é a realização de um sonho, é muito massa! Incrível, incrível, não tem comparação,” destacou Sorocaba, enquanto Fernando complementou, “É uma honra para a gente, estamos felizes! Ter a oportunidade de dirigir a F-150 no nosso dia a dia é maravilhoso! Conforto maior do que dirigir uma Ford, a gente não achou até hoje. A Ford é demais, as caminhonetes da Ford são demais!”

O evento não parou por aí. Antes de subir ao palco, a dupla recebeu fãs convidados do Ford Nation – fã-clube oficial da marca – para um momento exclusivo e inesquecível. “Aproveitamos o Festival Interlagos para demonstrar o poderio do nosso portfólio e estreitar o relacionamento da marca com os clientes e o público, promovendo experiências de dirigibilidade com os nossos ícones e outras ações interativas que integram os meios físico e digital,” comentou Fabrizzia Borsari, gerente de Comunicação de Marketing da Ford América do Sul.

Fernando e Sorocaba surpreenderam ao entrarem no palco do Churrasco On Fire dirigindo uma imponente F-150 da Ford. A entrada da dupla no palco com a maior picape do mundo marcou o início de um show repleto de energia, hits e muita emoção.

O Churrasco On Fire em Interlagos se consolidou mais uma vez como um evento que vai além das expectativas, proporcionando uma imersão completa em música, velocidade e, claro, no melhor churrasco. A estrutura grandiosa com palco em formato de T, painéis de LED e cenografia interativa elevou ainda mais a experiência dos participantes.

“Foi uma celebração incrível, cheia de boa música e um open churras premium. Aproveitamos ao máximo essa experiência especial ao lado do nosso público. É sempre uma honra estarmos juntos,” resume Fernando e Sorocaba.

Churrasco On Fire em Interlagos: Uma celebração de velocidade, música e sabor inesquecível!

Próxima parada: São Paulo!

Com mais de 80% dos ingressos vendidos e previsão de sold out, o Churrasco On Fire se prepara para desembarcar no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, no dia 24 de agosto. A dupla Fernando e Sorocaba promete surpreender os fãs ao entrar no palco dirigindo a maior picape do mundo, a F-150. Este evento gastronômico-musical exclusivo proporcionará uma experiência única e imersiva, combinando um show de três horas com um open churras de altíssima qualidade. Para mais informações, acesse: https://byma.com.br/event/666c8399318d09000ce1a3cc.