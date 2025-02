Vellobloco: o crescimento do carnaval na Escola Estadual Vereador José Velloni

O Carnaval de Ribeirão Preto ganha um novo destaque com o surgimento do Vellobloco, uma iniciativa que começou como um projeto para aproximar alunos e professores, mas que agora se firmou como um bloco oficial da festa. Nesta sexta-feira (28), o Vellobloco desfila nas ruas adjacentes à Escola Estadual Vereador José Velloni, localizada no Jardim Monte Carlo. Este ano, a festividade conta com a inclusão de um trio elétrico ao lado do tradicional cortejo de estandartes e bateria.

A concentração dos foliões tem início às 13h, marcando a competição entre as doze turmas da escola. Uma comissão avaliadora, composta por representantes da Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto e comerciantes locais, será responsável por julgar aspectos como harmonia, originalidade e a apresentação da dupla de mestre-sala e porta-bandeira. Após essa fase competitiva, haverá um desfile onde será premiada a melhor fantasia individual.

Às 15h, o cortejo oficial se inicia, aberto à participação da comunidade. Um dos destaques deste ano é a marchinha criada por alunos do 7º ano A, que promete animar os presentes durante o desfile.

A proposta de unir o carnaval à educação nasceu em 2023 como parte de uma estratégia da gestão escolar para melhorar a interação entre estudantes e professores tutores. A diretora Elizandra Maria Aleixo relata que percebeu a necessidade de estreitar laços: “Havia um certo distanciamento nas relações e acreditamos que criar um bloco poderia incentivar os alunos a se aproximarem dos professores fora do contexto das aulas tradicionais. Desde então, tudo mudou”, afirmou.

Os alunos foram incentivados a formar blocos representativos de suas turmas, cada um com seu próprio estandarte, abadá e marchinha, inspirados pelas referências oferecidas pelos docentes. Essa atividade se tornou uma culminância do Programa de Ensino Integral (PEI), onde os estudantes apresentam seus sambas-enredo, ideias para fantasias e adereços antes de desfilarem pelas ruas.

Elizandra expressa sua satisfação com o desenvolvimento do projeto: “É extremamente gratificante observar como a ideia evoluiu ao longo dos anos. Além disso, os alunos passaram a valorizar uma celebração que antes não era comum na nossa comunidade”.

Trajeto do Desfile

O percurso do desfile terá início na rua Orlando Ziotti, contornando a escola pela rua Três e seguindo pela José Francisco da Silva até alcançar a praça ao lado da instituição. Após uma pausa de 20 minutos para descanso, os grupos retornarão pelo mesmo trajeto até o ponto inicial.