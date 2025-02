Carnaval: 5 dicas para os foliões aproveitarem os dias de festa com a saúde em alta

Os blocos de Carnaval já estão nas ruas das cidades de norte a sul do País. A data, que arrasta milhares de foliões, é momento de descontração, mas também pede atenção para curtir os dias de diversão com saúde. Dayanna Quintanilha, especialista em Clínica Médica e mestre em ciências da saúde da Afya, reforça dicas para aproveitar a festa em segurança.

1. Hidratação e proteção solar

As altas temperaturas exigem cuidados redobrados dos foliões na perda de água no organismo. A desidratação causa tontura, boca seca e fadiga. Água, água de coco e sucos naturais são as bebidas recomendadas para a reidratação.

“Em caso de dúvida se o corpo está desidratado observe a cor da urina. Se estiver mais escura é sinal que precisa ingerir mais líquido. Quanto mais clara, melhor. Outro ponto importante para esclarecer é que a bebida alcoólica em excesso contribui para o quadro de desidratação”, pontua Dayanna.

A maratona de blocos sob sol forte pode causar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e aumentar o risco de câncer de pele. O uso do protetor solar é indispensável e a reaplicação dele a cada duas horas ou todas as vezes que tiver contato com a água. Roupas com proteção UV, chapéus e óculos de sol também são acessórios que ajudam na proteção.

2. Alimentação e energia

Manter uma alimentação saudável fortalece o sistema de defesa do organismo e garante energia para aproveitar a folia. A ingestão de vegetais, grãos e proteínas magras são as escolhas mais indicadas para reforçar o sistema imunológico.

Outro cuidado com a alimentação é observar como e onde os alimentos consumidos estão sendo preparados. A higiene e condições são importantes para evitar intoxicação alimentar.

3. “Doença do Beijo”

Durante as festas, é importante lembrar que algumas infecções podem ser transmitidas pela saliva. Um exemplo é a mononucleose infecciosa, conhecida como “doença do beijo“. O contato próximo e o compartilhamento de copos e garrafas aumentam as chances de exposição ao vírus.

“Apesar do momento ser de descontração, é necessário estar atento aos sinais e à saúde. O beijo pode transmitir não só a mononucleose, mas outras infecções virais e bacterianas. Caso haja sintomas nos dias seguintes como febre, cansaço excessivo e dores de garganta, cabeça e musculares, busque orientação médica”, explica a doutora.

4. Alergias

Brilho e cores fazem parte do carnaval, mas devemos ter atenção redobrada aos produtos usados na pele. Glitter e tintas faciais podem causar alergias, especialmente em quem tem pele sensível ou condições como dermatite atópica. Já os sprays coloridos, embora menos associados a reações alérgicas, podem provocar irritação respiratória se usados em locais fechados ou pouco ventilados. Para minimizar riscos, prefira produtos de qualidade e específicos para a pele, aplique hidratante e protetor solar antes do uso e sempre utilize em ambientes bem arejados.

5. Água evita ressaca?

Embora seja necessário estar bem hidratado principalmente nessa época, beber água antes de consumir álcool não previne a ressaca, mas pode ajudar a reduzir os efeitos da desidratação. O álcool aumenta a perda de líquidos no corpo, contribuindo para sintomas como dor de cabeça e mal-estar no dia seguinte. Manter-se hidratado durante a folia, intercalando água entre os drinques e bebendo líquidos ao longo do dia, é a melhor forma de minimizar os impactos do álcool no organismo.

“Ninguém quer encerrar as comemorações do Carnaval antes do tempo, por isso essas dicas simples são eficientes para manter a disposição, a hidratação e um pós-carnaval saudável. O segredo está no equilíbrio”, finaliza a doutora.