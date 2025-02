7ª edição do Bloco dos Gêmeos acontece neste domingo, 02 de março

Ribeirão Pires já está em ritmo de carnaval! No domingo, 02 de março, a cidade recebe a 7ª edição do Bloco dos Gêmeos, reunindo foliões de todas as idades em uma festa cheia de música e tradição.

A concentração começa às 15h no Paço Municipal de Ribeirão Pires, com DJs, comércio de alimentos e bebidas e o esquenta da Bateria Univitelina. A saída do cortejo está marcada para as 17h, levando alegria pelas ruas do Centro até a Vila do Doce.

Neste ano, a folia vem com novidades: além da Bateria Univitelina, o bloco contará com um trio elétrico e músicos de sopro das renomadas bandas Nômade Orquestra e Samuca e a Selva. Mari Duarte e Fernando Dantas darão voz ao repertório carnavalesco.

A tradição do Bloco dos Gêmeos é os foliões virem fantasiados iguais! Seja em dupla, trio ou grupo, a proposta é que todos se vejam de forma idêntica, reforçando o espírito divertido e irreverente do evento. Mas quem quiser pode vir fantasiado como preferir e se juntar à festa!

Criado em 2017, o Bloco dos Gêmeos se tornou um dos eventos mais esperados do carnaval de Ribeirão Pires, promovendo um ambiente inclusivo e familiar.

O evento é gratuito e conta com apoio da Prefeitura. Para mais informações, siga @blocodosgemeos.

02 de março (domingo)

Concentração: 15h | Saída do cortejo: 17h

Paço Municipal de Ribeirão Pires (Rua Leonardo Meca, Centro)