Veja o que abre e o que fecha em Mauá no feriado da Proclamação da República

Em razão do feriado da Proclamação da República (15/11), a Prefeitura de Mauá não terá expediente na sexta-feira (15/11). O atendimento será retomado na segunda-feira (18/11), a partir das 8h.

SSU — A secretaria estará fechada na sexta-feira (15/11). A reabertura será na segunda-feira (18/11). Equipes estarão de plantão para serviços emergenciais no feriado.

Coleta de lixo — O serviço funcionará normalmente durante todo o período.

Varrição de ruas — O serviço funcionará normalmente durante todo o período.

Serviço funerário — O serviço funcionará normalmente durante todo o período.

Ecopontos — Funcionarão no sábado (16/11) e na segunda-feira (18/11), das 8h às 17h.

SINE – Casa do Trabalhador (antigo Centro Público de Trabalho e Renda) – Estará fechado na sexta-feira (15/11). O atendimento será retomado na segunda-feira (18/11), a partir das 8h.

Feiras Livres — Funcionamento normal.

Restaurantes (Servidor, Popular e Popular Móvel) – Fecha na sexta-feira (15/11). O atendimento será retomado na segunda-feira, a partir das 11h.

Café do Trabalhador — Fecha na sexta-feira (15/11). O atendimento será retomado na segunda-feira (18/11).

Centro de Proteção Animal – Funciona normalmente na segunda-feira, a partir das 8h.

Hospital Nardini – A parte administrativa do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini (Rua Regente Feijó, 166, Vila Bocaina) e o ambulatório estarão fechados nesta sexta-feira (15/11) e retomam as atividades de rotina na segunda-feira (18/11). O Pronto-Socorro, emergência e demais áreas assistenciais funcionarão normalmente durante o feriado no atendimento de casos referenciados pelas UPAs e SAMU.

UBSs – As 23 Unidades Básicas de Saúde funcionam até esta quinta-feira (14/11). Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (18/11), a partir das 7h.

UPAs – As quatro unidades da cidade (Magini, Zaíra, Vila Assis e Barão de Mauá) funcionam normalmente, 24h por dia, inclusive no feriado.

Posto de Coleta de Sangue – Fecha nesta sexta-feira (15/11) e funciona no sábado (16/11), das 7h30 às 13h. O serviço retorna na segunda-feira (18/11), das 7h30 às 13h.

SAMU – Funcionamento normal.

Centro de Proteção Animal Adoções – Reabre na segunda-feira (18/11) às 8h.

Centro de Proteção Animal (Almirante Tamandaré) – Reabre na segunda-feira (18/11) às 8h.

Parques – Funcionamento normal todos os dias, sendo que o Parque da Juventude ficará aberto das 06h às 22h e os parques do Guapituba (07h às 17h) e Ecológico da Gruta Santa Luzia (06h às 18h).