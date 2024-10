Veja como chegar ao estádio e o que levar para shows do cantor Paul McCartney

Eterno ex-Beatle, Paul McCartney retorna à capital paulista para duas apresentações da turnê “Got Back” no Allianz Parque. As performances acontecem na terça (15) e na quarta (16), em São Paulo, mas o roteiro ainda inclui um show em Florianópolis. No último ano, o músico também passou por Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro com a mesma turnê.

O cantor é acompanhado por Paul Wix Wickens, nos teclados, Brian Ray, no baixo e na guitarra, Rusty Anderson, na guitarra, e Abe Laboriel Jr, na bateria. O repertório percorre sucessos estrondosos de sua carreira no grupo com John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, desde a década de 1960, e também sua trajetória como artista solo e membro da banda Wings.

“Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be”, “Yesterday”, “Here Today” e “I’ve Got a Feeling” e “Now And Then” podem aparecer na setlist do inglês. A expectativa, a partir dos outros shows que McCartney já fez com a turnê, é que a apresentação dure cerca de três horas.

A seguir, veja dicas de como se preparar para as apresentações na cidade, incluindo como chegar e ir embora e como se proteger se houver chuva.

AINDA HÁ COMO COMPRAR INGRESSOS?

Há poucos ingressos disponíveis nos setores de cadeirante, pistas e cadeiras, que podem ser adquiridos na plataforma Eventim ou na bilheteria A do estádio (r. Palestra Itália, 2.000), localizado na região oeste da cidade. O cliente pode comprar até seis tíquetes por CPF, sendo duas meias-entradas.

Se o público buscar uma experiência diferenciada e tiver condições de investir mais de um salário mínimo, é possível escolher entre os camarotes na arena.

Confira as opções:

Backstage Mirante: dá acesso à pista premium por um corredor interno e serviço com comidas e bebidas à vontade, além de oferecer salão de beleza e festinha com duração de duas horas após o encerramento do show. O tíquete para a área comum custa R$ 2.600, mas também é possível adquirir lounges privativos para, no mínimo, 20 pessoas

Champions Club: fica no quarto andar e tem visão de frente para o palco, mas não permite acesso à pista premium. Também oferece serviço com open bar e open food. Para comprar o bilhete, que é liberado somente no balcão com apresentação do cartão da compra, juntamente com seu titular e um documento com foto, é preciso desembolsar R$ 3.500

Fanzone: inclui open bar com uísque, água, refrigerante e suco, alénde open food com buffet de entrada, pratos principais e açaí. Há serviços de barbearia e maquiagem e estúdio de tatuagem (serviço à parte). O tíquete dá acesso à pista premium e custa R$ 2.500

One Experience: o comprador adquire o ingresso por R$ 2.900 e pode assistir à performance na pista premium. A programação conta com sets de DJs pré e pós-show e também inclui comidas e bebidas à vontade. O camarote fica localizado ao lado do palco

COMO CHEGAR NO ALLIANZ PARQUE?

Quem for de transporte público pode descer na estação Palmeiras/Barra Funda, que fica a cerca de dez minutos de caminhada da arena. Ali, passam a linha 3-Vermelha, do metrô, além dos trens das linhas 7-Rubi e 8-Diamante da CPTM. Também há um terminal de ônibus.

Outra opção é checar o site da SPTrans para saber se é atendido por uma das linhas que chegam aos arredores do estádio. As linhas 1896/10, 8000/10, 8000/1, 8400/10, 8549/10, 8594/10, 8622/10, 8677/10,

8686/10, 938C/10, 978J/10 Voith e N102/11 terão alterações em suas rotas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as ruas Palestra Itália (entre a praça Marrey Júnior e avenida Pompeia); Caraíbas (entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália) e Diana (entre ruas Venâncio Aires e Palestra Itália) poderão ter seus acessos bloqueados a partir das 11h.

Mais informações serão disponibilizadas no site da SPTrans e da CET.

ONDE ESTACIONAR?

É possível deixar o veículo estacionado no Allianz (entrada pela rua Padre Antônio Tomás, 72), com capacidade para 1.500 carros, a partir de R$ 150, e na Casa das Caldeiras (rua José Benedito Boneli s/n).

Também existem opções nos shoppings da região, como o Bourbon (rua Palestra Itália, 500) e o West Plaza (avenida Francisco Matarazzo, s/n).

A QUE HORAS OS PORTÕES SERÃO ABERTOS?

O público pode entrar a partir das 16h, mas alguns fãs chegam antes disso. Paul McCartney sobe ao palco do estádio às 20h. O estádio tem cinco portões para acesso dos visitantes.

A divisão das entradas fica assim:

Portão A: pista e cadeira inferior

Portão B: pista premium e cadeira superior

Portão C: cadeira inferior

Portão C1: camarotes e pacote vip/soundcheck

Portão D: cadeira inferior

Para entrar no Allianz Parque, os fãs passarão por inspeções e revistas corporais. Depois, basta apresentar o ingresso, o comprovante de meia-entrada (se aplicável) e um documento com foto.

QUAIS OS ITENS PROIBIDOS?

Armas de qualquer tipo (facas, canivetes etc)

Guarda-chuvas

Camisetas de times esportivos

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que possam machucar

Objetos pontiagudos em geral que possam causar ferimentos

Objetos perfurocortantes (tesouras, cortadores de unha, giletes)

Balões, malabares, buzinas de ar e pistolas de água

Produtos ou materiais e sprays inflamáveis e/ou que contenham gases

Fogos de artifício e de estampido de qualquer espécie

Drogas ilegais, substâncias tóxicas e medicamentos sem receita médica

Bebidas alcoólicas

Alimentos destinados ao comércio ou que representem riscos à segurança e saúde

Bandeiras com e sem mastro

Papéis em rolo de qualquer espécie, jornais e revistas, cartazes, panfletos e adesivos

Vasilhames, copos, compartimentos de armazenamento de vidro, plástico, metal ou qualquer outro tipo de material

Máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), gravadores, filmadoras, Go-Pro ou similares, tablets, bastão para tirar foto e gimbals

Cigarros eletrônicos

Desodorante, cosméticos ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml

Capacetes de moto ou similares

Lasers, walkie-talkies e drones

Animais (exceto cães-guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual)

Cadeiras ou bancos

Mochilas ou bolsas com medidas superiores a 20 x 30cm

Qualquer produto para comercialização

Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local

E SE CHOVER?

A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las na frente do estádio, já que guarda-chuvas são barrados na entrada do evento. Mas atenção: nos arredores da arena, o preço costuma ser salgado.

Botas ou galochas também são sugestões para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e dentro do estádio, além de zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos e celulares. Não se esqueça de levar um casaco.

Paul McCartney: Got Back Tour

Quando: Ter. (15) e qua. (16), às 20h; portões abrem às 16h

Onde: Allianz Parque – r. Padre Antônio Tomás, 72, Água Branca, região oeste

Preço: A partir de R$ 650 (inteira)

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/paulmccartney