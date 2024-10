Veja ações do Governo de SP para combater violência contra a mulher com deficiência

Com o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, celebrado em 10 de outubro, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) reforça ações de proteção às mulheres com deficiência. Entre as medidas estão atendimento especializado às vítimas e cursos de liderança e empoderamento.

Os Centros de Apoio Técnico (CATs), distribuídos em cinco cidades do estado de São Paulo, atendem mulheres com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo atendimento humanizado e especializado.

Com equipes multidisciplinares, os centros realizam desde atendimentos psicológicos até encaminhamentos à rede de proteção. Nos últimos quatro anos, os CATs registraram mais de 2,1 mil boletins de ocorrência relacionados à violência de gênero e realizaram mais de mil encaminhamentos para a rede de proteção.

Além de apoiar as vítimas, a SEDPcD tem investido na autonomia feminina como maneira de conscientizar esse grupo sobre o tema. Por meio do programa TODAS in-Rede, o curso de Liderança e Empoderamento Feminino já formou mais de 760 mulheres com deficiência. Em sua 8ª edição, que terá início na próxima terça-feira (15), o curso contará com a participação de 232 pessoas de 23 estados brasileiros. O programa, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher, oferece capacitação on-line e acessível, com temas que vão desde autoestima e prevenção à violência até trabalho e direitos afetivos e reprodutivos.

O programa também capacita profissionais da rede de proteção, como promotores, delegados e outros envolvidos em delegacias e assistências sociais, em cursos que orientam sobre a realização do atendimento adequado em situações de violência contra mulheres com deficiência, preparando-os para lidar com tais casos de forma eficaz. Mais de 300 profissionais já foram capacitados. Este curso visa orientar sobre o acolhimento, atendimento e orientação de mulheres com deficiência vítimas de violência, promovendo uma abordagem empática.

“Nossas ações convergem para que as mulheres com deficiência saiam de um cenário de insegurança e vulnerabilidade para uma posição de protagonismo e liderança. Ao proporcionar atendimento especializado e capacitação, avançamos em direção à garantia de direitos fundamentais, que é nossa principal premissa”, afirmou Marcos da Costa, secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Centros de Apoio Técnico

Os cinco Centros de Apoio Técnico estão situados dentro das seguintes delegacias: Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo; 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; na Delegacia de Defesa da Mulher e Proteção ao Idoso de Ribeirão Preto e 7ª Delegacia de Polícia de Santos. Para acessar os serviços especializados não é necessário realizar agendamento – veja aqui os endereços.

TODAS in-Rede

O programa TODAS in-Rede, criado em 2020, oferece cursos voltados para mulheres com deficiência e sua rede de apoio, abordando temas como trabalho, renda, autonomia financeira, prevenção à violência, autoestima, liderança e direitos afetivos e reprodutivos. O objetivo é promover o empoderamento e a emancipação dessas mulheres, melhorando a qualidade de vida e incentivando sua inclusão social – saiba mais sobre o programa.