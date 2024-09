Veja a programação Cultural das Bibliotecas Lenyra Fraccaroli e Cora Coralina

Programação interna presencial de outubro de 2024 da Biblioteca Lenyra Fraccaroli com Dança em Grupo (Line dance), Mediação de Leitura, Oficina de Crochê e Oficina de Memória. E da Biblioteca Cora Coralina com Bate- papo com Artista: Giovani José, Bate-papo Escritora Arlete Dias, Pegue, Leve e Leia, Vocacional – Literatura, Colorindo na Biblioteca, Oficina Yoga Flow, Cine Cora Coralina.

BIBLIOTECA LENYRA FRACCAROLI



Dança em Grupo – Line dance

Com Samuel Costa

Line dance é um tipo de dança onde um grupo de pessoas dança alinhadas umas com as outras, e todas elas fazem os mesmos movimentos individualmente. Classificação indicativa: Jovens, Adultos e Idosos. Duração: 2 horas.

Segundas e terças-feiras às 15h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Mediação de Leitura

Com Funcionários e Jovens Monitores Culturais

Funcionários e Jovens Monitores Culturais propõem um contato lúdico entre crianças e os livros, com a intenção de despertar o interesse pela literatura e o prazer da leitura. Classificação indicativa: 3 a 12 anos. Duração: 40 min.

Terças às sextas-feiras às 10h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Oficina de Crochê

Com instrutora Zélia

A oficina tem como objetivo desenvolver habilidades manuais e a motricidade fina, além de estimular a criatividade das participantes e a interação no grupo através de trocas de experiências. Classificação indicativa: Jovens, Adultos e Idosos. Duração: 2 horas.

Quintas-feiras às 15h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Oficina de Memória

Com UBS Vila Nova Manchester

Em Parceria com a UBS Vila Nova Manchester a oficina objetiva estimular a melhora da memória e do desenvolvimento das funções cognitivas do idoso, incentivando a prática de exercícios que estimulem a memória e a adoção de um estilo de vida mais saudável e benéfico. Classificação indicativa: +60 anos. Duração: 1 HORA

Sextas-feiras às 9h15 – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Praça. Haroldo Daltro, 451 Vila Nova Manchester 03444-090 São Paulo, SP

Tel.: 11 2295-2295

Horário: 2ª a 6ª feira das 9h às 18h, sábado das 10h às 14h.

BIBLIOTECA CORA CORALINA

ENCONTRO

​​​​​​Bate- papo com Artista: Giovani José, sobre a exposição “Fragmentos”

Com Giovani José

“Estamos em um mês dedicado a conscientização do valor a vida de cada pessoa existente, pessoas que passam por conflitos diários, procurando uma válvula de escape para diminuir a intensidade dos seus sentimentos mais obscuros. Ao todo, o tema dessa exposição não é só sobre mim, mas sobre cada pessoa que vive lutando para espantar os seus demônios e ter apenas uma vida de mente saudável, enfrentando não somente a maneira em que seu corpo vibra pelo negativismo, mas também a forma como se auto enxerga. Pois no fim, somos aquilo que acreditamos ser”. Classificação indicativa: 13 anos. Duração: 60 min.

Dia 3 de outubro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

​​​​​Bate-papo Escritora Arlete Dias – Livro: O frango frangalho nas terras do javali

Com Arlete Dias

Bate- papo com a escritora Arlete Dias, autora do livro infantil “O frango frangalho nas terras do Javali”. O livro conta a aventura de um franguinho que foi levado para ser vendido na comunidade em que a autora residia com a família, mas após ser inserido no galinheiro, franguinho logo passou a considerar sua fuga. As situações, os planos e as aventuras vividas pelo Frango Frangalho são narradas a partir da perspectiva da ave, descritos com bom humor, de modo a nos ajudar a pensar o mundo com mais alegria e encanto. A narrativa é cômica e criativamente infantil. Todos os personagens foram inspirados em pessoas e animais reais, além do ser mitológico, muito presente no imaginário local: a Matinta. Uma história encantadora. Classificação indicativa: Livre. Duração: 60 min.

Dia 18 de outubro às 14h – Biblioteca Cora Coralina

​​​​​​Pegue, Leve e Leia

É realizada a doação de livros na entrada da Biblioteca.

REGRAS: Cada pessoa pode pegar até 4 livros didáticos e 2 livros de literatura. Classificação indicativa: Livre. Duração: 4 horas

Dia 25 de outubro às 9h – Biblioteca Cora Coralina

​​​​Vocacional – Literatura

Com Queila Rodrigues

O programa Vocacional promove a formação artística de jovens (a partir dos 14 anos) e adultos em equipamentos das secretarias municipais de cultura. Fica aqui o convite para um percurso poético e político alimentado pelas nossas memórias, vivências e horizontes, onde a Literatura pode ser encontrada muito mais perto do que se imagina… No chão que a gente pisa, no corpo que se carrega, nas histórias contadas e cantadas pelos/as mais velhos/as, nas an’danças do cotidiano, no busão, no buteco, na feira, na roda de coco, na ponta da agulha da bordadeira, nos Saraus e até mesmo nos livros. Classificação indicativa: 14 anos. Duração: 2 horas.

Terças-feiras às 10h e às 14h – Biblioteca Cora Coralina

​​​​​Colorindo na Biblioteca

Durante a primeira quinzena de Outubro, mês das crianças, serão disponibilizados na Recepção da Biblioteca desenhos e lápis de cor para as crianças colorirem.

No dia 11/10 será montada uma exposição com os desenhos.

De 1o a 11 de outubro, segunda à sexta-feira das 9h às 16h – Biblioteca Cora Coralina

OFICINA

​​Oficina Yoga Flow

Com Julia Mauro Neves

A partir de práticas corporais, com foco no Vinyasa Flow Yoga que se trata de séries fluídas de posturas do Hatha Yoga, integrando respiração e movimento, a oficina Livre busca o bem-estar físico, emocional, a concentração e a interação, estimulando a expressão corporal e o autoconhecimento. Classificação indicativa: 16 anos. Duração: 2 horas.

Quintas-feiras às 10h e às 13h – Biblioteca Cora Coralina

CINEMA

Cine Cora Coralina

Exibição de filmes no auditório da biblioteca

Exibição de filmes no auditório da biblioteca Madagascar

Duração: 86 min. Classificação: Livre

Dia 1 o de outubro às 9h e às 14h

Duração: 86 min. Classificação: Livre Dia 1 de outubro às 9h e às 14h Atlantis: o reino perdido

Duração: 96 min. Classificação: Livre

Dia 8 de outubro às 9h

Duração: 96 min. Classificação: Livre Dia 8 de outubro às 9h ​​​​​ Toy Story

Duração: 81 min. Classificação Livre

Dia 15 de outubro às 9h e às 14h

Duração: 81 min. Classificação Livre Dia 15 de outubro às 9h e às 14h Vida de inseto

Duração: 95 min. Classificação: Livre

Dia 22 de outubro às 14h

Duração: 95 min. Classificação: Livre Dia 22 de outubro às 14h Monstros S.A

Duração: 92 min. Classificação: Livre

Dia 29 de outubro às 9h e às 14h

SESSÃO TERROR:

A noiva cadáver

Duração: 77 min. Classificação: Livre

Dia 31 de outubro às 9h e às 14h – Biblioteca Cora Coralina



Biblioteca Cora Coralina

Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 Guaianases – 08412-000 São Paulo, SP

Tel.: 11 2557-8004

Horário: 2ª a 6ª feira das 8h às 17h, sábado das 10h às 14h.

