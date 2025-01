Veja 12 franquias a partir de R$ 5 mil para investir no Grande ABC em 2025 

Quem deseja investir em uma franquia tem muitos ramos de atividade e valores de investimento disponíveis. E o ano de trabalho já começou para as franqueadoras, que estão selecionando franqueados para todo o Brasil.

“O processo de seleção talvez seja a etapa mais importante do relacionamento entre o franqueado e a franqueadora, porque é nesse momento que o investidor entende como as empresas trabalham, quais são seus valores e objetivos, a estrutura oferecida, o mercado em que atuam e as atividades que realizará no dia a dia. Ele precisa fazer todas as perguntas que lhe permitam ter parâmetros para a tomada de decisão”, diz Melitha Novoa Prado (foto), advogada com 35 anos de experiência em franchising, sócia do escritório Novoa Prado Maciel Pinheiro Advogados.

Em relação aos cuidados para abrir uma franquia, a advogada aconselha que se analisem os documentos com cautela, negociando cláusulas contratuais que se considerem impraticáveis. “O contrato de franquia não é de adesão e existem pontos que podem ser negociados entre as partes. Por isso, é fundamental que o franqueado leia tudo e só assine o documento após ter esclarecimento do processo”, alerta.

Ela também diz que uma boa conversa com franqueados e ex-franqueados da rede esclarece os pontos fracos e fortes da marca e mostra se vale a pena investir. “Todas as redes oferecem pontos positivos e negativos e é preciso entender se os déficits são superáveis. Mas é preciso entrar no negócio conhecendo as suas regras e tendo o maior número de informações possível”, aconselha.

Veja 12 marcas em plena expansão para todo o Brasil:

Norah Acessórios – Rede pernambucana de bijuterias e acessórios com 12 lojas próprias (quatro no estado de São Paulo e oito em Pernambuco) e uma franqueada (Pernambuco). Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades de forma recorrente. Oferece três formatos de negócios, dentre eles uma micro franquia.

Investimento inicial: R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping).

Faturamento médio mensal: Entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Doutor Hérnia – Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 220 unidades franqueadas pelo Brasil e uma nos Estados Unidos. O franqueado não precisa ser um fisioterapeuta para atuar na franquia, podendo ser gestor da unidade e atuar como captador comercial, inclusive à distância.

Investimento inicial: R$ 130 mil, com taxa de franquia, equipamentos e instalações.

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil, com lucratividade de 50%

Prazo de retorno: Entre 7 e 9 meses

Unhas Club – A Unhas Club é uma microfranquia que oferece serviços variados de tratamento e embelezamento de unhas para todas as necessidades femininas e masculinas. Tem como diferencial a alta qualidade dos serviços prestados, a experiência do cliente e o clube de assinaturas.

Investimento inicial: incluindo taxa de franquia: R$ 107,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Nutty Bavarian – Famosa pelas castanhas glaceadas, com mais de 170 unidades no Brasil, a Nutty Bavarian oferece modelos de franquias para diversos locais.

Investimento inicial: R$ 114.500 mil

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

FrogPay – Uma fintech que oferece maquininhas de pagamento, proporcionando soluções financeiras e um relacionamento moderno e personalizado. Atualmente conta com 80 unidades em todo o Brasil.

Investimento inicial: R$ 4.999,00

Faturamento médio mensal: R$ 1.000.000,00

Prazo de retorno: 1 mês

Investimento acima de R$ 130 mil:

Dr. Shape – Rede de lojas de suplementos alimentares com 70 unidades no Brasil e uma em Portugal.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil, com estoque inicial e instalação

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 36 meses

Mineiro Delivery – Rede de comida brasileira na caixinha, com sistema de entregas e dark kitchen. Taxa de franquia pode ser parcelada em até 10 vezes.

Investimento inicial: a partir de R$ 185 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: Entre 18 e 24 meses

Vogar Empreendimentos – Primeira franquia de Loteadoras do Brasil, especializada em loteamentos e condomínios fechados.

Investimento inicial: a partir de R$ 49.900,00

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Tempo de retorno: Entre 6 e 18 meses

Tintas MC – Maior rede de lojas de tintas da América do Sul, com mais de 220 unidades no Brasil, com três modelos de negócios.

Investimento inicial: a partir de R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 180 mil

Retorno do investimento: 24 a 36 meses

Budda Spa – Maior rede de spas urbanos da América Latina, com 109 unidades em várias cidades brasileiras.

Investimento: a partir de R$ 600 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Royalties: 6% do faturamento

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Farmelhor – Rede com mais de 470 unidades em operação, presente em todos os estados do país.

Investimento: R$150 mil (lojas de conversão) e R$450 mil (novas lojas)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses (conversão) e 30 meses (nova loja)

Sorvetes Rochinha – Tradicional marca paulista de sorvetes, com 40 anos de história.

Investimento: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Tempo médio de retorno: 24 meses