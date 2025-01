Amazon anuncia plano de US$ 5 bilhões para investimento no México

A Amazon revelou um ambicioso plano de investimento no valor de US$ 5 bilhões destinado ao México, conforme declarado por Paula Bellizia, vice-presidente da empresa para a América Latina. A executiva ressaltou que a decisão reflete a posição proeminente do país no panorama global, além da excelência na formação profissional disponível.

Durante uma coletiva de imprensa conjunta com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, Bellizia afirmou: “Estamos comprometidos com o México. Este investimento de US$ 5 bilhões representa muito mais do que a construção de centros de dados de última geração; é uma estratégia voltada para o desenvolvimento socioeconômico e o futuro digital do país e de sua população.”

Futuro da inteligência artificial e impacto econômico

O impacto desse investimento será significativo na economia mexicana, especialmente em relação à inteligência artificial (IA). Bellizia enfatizou que as tecnologias em nuvem desempenharão um papel crucial para o crescimento econômico do México.

Segundo estimativas da Amazon, a incorporação da IA poderá adicionar mais de US$ 19 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) do México até o ano de 2030. Ela ainda projetou que, nos próximos quinze anos, esse investimento terá um papel fundamental, contribuindo com mais de US$ 3 bilhões para o PIB nacional e gerando em média sete mil novos empregos qualificados e permanentes anualmente.

Com essa iniciativa, a Amazon reafirma seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento no México, sinalizando uma nova era de oportunidades econômicas e tecnológicas para o país.