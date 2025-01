Claudia Sheinbaum rebate Trump e defende soberania mexicana

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, fez uma contundente defesa do seu país em resposta a comentários feitos pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante uma coletiva de imprensa, Sheinbaum reprovou a afirmação de Trump de que o México estaria “basicamente comandado pelos cartéis”, ressaltando que o verdadeiro governo no país é exercido pelo povo.

“Com todo respeito, o presidente eleito está desinformado”, declarou Sheinbaum, acrescentando que o México se posiciona como uma nação livre e soberana. Ela expressou confiança na possibilidade de estabelecer um diálogo produtivo com o novo governo americano, enfatizando a importância da colaboração mútua.

Tráfico de armas: um desafio compartilhado

Além disso, a presidente destacou a disposição do México para trabalhar junto aos Estados Unidos em diversos temas, incluindo segurança e migração. No entanto, ela fez um alerta sobre a necessidade de combater a entrada de armas norte-americanas no território mexicano. Sheinbaum observou que cerca de 75% das armas apreendidas no México são provenientes do contrabando dos EUA.

O contexto dessa questão é complexo. Em 2021, o governo mexicano processou várias fabricantes de armas americanas, acusando-as de facilitar o tráfico de armamentos para os cartéis. Embora um tribunal inicial tenha rejeitado essa ação, um painel federal decidiu que o processo, que envolve uma quantia de 10 bilhões de dólares, pode seguir adiante. A Suprema Corte dos EUA também concordou em revisar o caso.

Regulação de armas: contrastes entre os países

Diferentemente dos Estados Unidos, onde as leis sobre posse de armas são mais flexíveis, o México implementa regras rigorosas nesse sentido. Com apenas uma loja autorizada a vender armas no país e emitindo menos de 50 licenças anualmente, a situação da violência armada ainda é preocupante e afeta diversas regiões mexicanas.

Assim, Claudia Sheinbaum reafirma seu compromisso em proteger a soberania mexicana enquanto busca um relacionamento colaborativo com a nova administração americana.