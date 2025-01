Vasco anuncia Tchê Tchê como primeira contratação para 2025

O Vasco enfim anunciou sua primeira contratação para a temporada. Trata-se do meia Tchê Tchê, que assinou contrato com o clube carioca por duas temporadas, até o fim de 2026.

Livre no mercado após o término de seu contrato com o Botafogo, o meio-campista de 32 anos chega ‘sem custos’ ao Gigante da Colina. Esse é o primeiro anúncio do clube na intertemporada, sem contar a confirmação do técnico Fábio Carille.

Tetracampeão Brasileiro (2016, 2018, 2021 e 2024), Tchê Tchê também conquistou uma Copa do Brasil (2021), a Super Copa do Brasil (2022) e uma Super Taça Ucraniana (2018), além da Copa Libertadores (2024). O jogador também venceu três estaduais, sendo um Campeonato Paulista (2021) e dois Campeonatos Mineiros (2021 e 2022).

Contratado pelo Botafogo em 2022, Tchê Tchê teve seu ‘auge‘ no clube carioca em 2023, quando atuou em 64 jogos. Somando a passagem completa pelo Glorioso, o meia entrou em campo 150 vezes, tendo marcado cinco gols e sete assistências. O atleta iniciou a carreira na Ponte Preta e passou por Boa Esporte, Audax-SP, Palmeiras, Dinamo de Kiev (UCR), São Paulo, Atlético-MG e Botafogo.