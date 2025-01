Vasco anuncia Fábio Carille como novo treinador para 2025

Em um evento marcado por expectativa e entusiasmo, o Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação de Fábio Carille como seu novo treinador. O anúncio ocorreu no dia 19 de dezembro de 2024, e nesta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, o clube divulgou as primeiras imagens do técnico já utilizando a camisa cruz-maltina. Confira:

Durante sua visita ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, Carille teve a oportunidade de conhecer as instalações e dar início aos preparativos para os desafios que virão pela frente. Conforme a comunicação oficial do clube, o trabalho prático com o elenco começará na próxima segunda-feira, 6 de janeiro, quando os jogadores se reapresentarão para a pré-temporada.

Equipe técnica de Carille reforça o trabalho no Vasco até 2025

Fábio Carille chega ao Vasco acompanhado por uma equipe técnica composta por três profissionais: o auxiliar Leandro Cuca, o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho Dênis Lupp. Juntos, eles firmaram um contrato que se estenderá até o final de 2025, com a missão de conduzir o Gigante da Colina em sua busca por melhores resultados.