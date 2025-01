Vasco anuncia a contratação do zagueiro Lucas Oliveira

O Vasco da Gama está ativo no mercado e anunciou, nesta quarta-feira (8), seu terceiro reforço para esta temporada. Trata-se do zagueiro Lucas Oliveira, que assinou contrato de dois anos, válido até o fim de 2026.

Carioca de nascença, o defensor de 28 anos começou a se destacar nacionalmente no Atlético-GO. Em 2022, chegou ao Cruzeiro e foi um dos destaques da equipe na campanha do título da Série B. Na temporada seguinte, foi vendido ao Valladolid (ESP), retornou ao time mineiro e seguiu por empréstimo ao Kyoto Sanga (JPN).

Visando a temporada de 2025, o Vasco quer dar reforços ao técnico Fábio Carille em busca do principal objetivo do ano: o título da Copa Sul-Americana. Antes do zagueiro Lucas Oliveira, o Gigante da Colina já havia anunciado o goleiro Daniel Fuzato e o meio-campista Tchê Tchê.

Neste final de semana, o Vasco estreia na temporada: o clube enfrenta o Nova Iguaçu no sábado (11), às 16h30, em São Januário. O time também disputará a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além da Sula.