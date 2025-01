Vasco anuncia a contratação do goleiro Daniel Fuzato

O Vasco anunciou sua segunda contratação nesta terça-feira (7). Desta vez, o clube confirmou a chegada do goleiro Daniel Fuzato, que estava atuando pelo Eibar, da Espanha.

Contratado para suprir a vaga deixada por Keiller, que não renovou seu contrato e deixou o time, o arqueiro chega para disputar posição com Léo Jardim, atual titular absoluto da equipe. Daniel assinou vínculo válido por dois anos, até o fim de 2026.

Cria das categorias de base do Palmeiras, Daniel Fuzato tem no currículo convocações para Seleção Brasileira Sub-20 e Olímpica. Em 2019, chegou a ser convocado para Seleção Brasileira principal. Do Verdão, Fuzato foi vendido para Roma (ITA) e passou por outros clubes da Europa, como Gil Vicente (POR), UD Ibiza (ESP), Getafe (ESP) e Eibar (ESP).

Pouco antes, o Vasco também anunciou a chegada do meia Tchê Tchê, que assinou contrato com o clube carioca por duas temporadas, até o fim de 2026. A diretoria segue se movimentando no mercado da bola para dar peças ao técnico Fábio Carille.