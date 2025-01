Vasco mira permanência de Philippe Coutinho e aposta na Sul-Americana

O Vasco da Gama está empenhado em garantir a permanência do meia Philippe Coutinho até o final de 2025. O atleta, que atualmente está emprestado pelo Aston Villa, possui um contrato que se encerra no meio deste ano, mas o Cruz-Maltino deseja estender este vínculo. Coutinho expressou seu interesse em continuar no Brasil, alimentando a esperança de uma possível convocação para a Seleção Brasileira.

Foco na Sul-Americana e nos títulos

A estratégia do Vasco é que o jogador conquiste um título significativo, o que não só enriqueceria seu currículo, mas também solidificaria sua história no clube. A Sul-Americana foi identificada como a principal meta do Vasco para 2025, e Coutinho seria uma peça chave para alcançar esse objetivo.

No ano de 2024, Coutinho teve participação em 18 partidas, acumulando 893 minutos em campo nas competições da Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Durante esse período, ele anotou três gols e contribuiu com uma assistência.

Reforços e renovações no elenco

Além de Coutinho, o Vasco planeja manter os principais nomes de seu elenco, especialmente em um cenário orçamentário restrito devido à falta de um investidor. O clube também está focado em renovar os contratos do goleiro Léo Jardim e do centroavante Vegetti.

Enquanto isso, o Cruz-Maltino ainda não anunciou novos reforços oficialmente. Contudo, existem negociações adiantadas com o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas, além do meia Tchê Tchê. Espera-se que os anúncios sejam feitos nos próximos dias, após a conclusão dos exames médicos.