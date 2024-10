Vantagem de Nunes sobre Boulos entre mulheres cai 10 pontos, mostra Datafolha

Em pesquisa Datafolha desta quinta-feira (17), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) mantém a vantagem sobre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tanto no eleitorado masculino quanto no feminino, mas viu a dianteira entre as mulheres diminuir.

Entre os homens, 55% dizem que pretendem votar no emedebista no próximo dia 27, e 27%, no candidato do PSOL. Na semana passada, os índices eram semelhantes, de 57% e 30%, respectivamente.

Entre as mulheres, Nunes tem 47% das intenções de voto das eleitoras, enquanto Boulos registra 39%, uma diferença de oito pontos. Na semana passada, os índices eram de 53% e 35%, respectivamente, uma distância de 18 pontos.

A margem de erro nos dados por gênero nesta rodada da pesquisa é de quatro pontos para mais ou para menos.

O deputado do PSOL tem maior rejeição tanto entre homens como entre mulheres, mas a diferença em relação ao emedebista é maior no eleitorado masculino.

Entre eles, 63% dizem que nunca votariam em Boulos, e 29%, em Nunes. Entre elas, os percentuais são de 51% e 40%, respectivamente.

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro. Foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05561/2024. O nível de confiança é de 95%.