Vanessa Motta lança “Boba e Apaixonada” e revela sua conexão especial com a música

Vanessa Motta, cantora de 30 anos e natural de Campinas/SP, está oficialmente dando seus primeiros passos no cenário musical com o lançamento de seu primeiro single, “Boba e Apaixonada”. A música faz parte do EP A MÃE BANCA, que conta com cinco faixas, sendo quatro inéditas e uma regravação da cantora Lauana Prado. “Boba e Apaixonada” foi lançada no dia 19 de agosto e já está conquistando corações por onde passa.

A trajetória de Vanessa na música começou ainda na infância. “Tudo começou no colégio infantil, quando a professora me escolheu para fazer o solo na cantata de Natal. Ali nasceu minha vontade de cantar. Desde pequena, amava solar nas cantatas e, mais tarde, cantava na igreja, até me tornar ministra de louvor na Igreja Batista”, relembra a cantora.

Para Vanessa, a música sempre foi uma forma de se conectar com o mundo e expressar suas emoções. “Música para mim é conexão e estado de espírito. Quando estou feliz, fico cantarolando, e quando estou triste, também. Admiro vários artistas, mas a conexão é sempre com a música que toca meu coração naquele determinado momento da minha vida”, revela.

A escolha do samba e do pagode como gêneros principais em sua carreira também tem raízes emocionais profundas. “Minha tia sempre gostou de samba e pagode, e eu tenho ótimas lembranças dela me ensinando a sambar quando eu tinha apenas quatro anos. Não sei se era pela alegria que o samba e pagode traziam ou pela diversão que vivíamos juntas, mas isso me marcou profundamente. Quero que quem ouça minha música sinta essa mesma alegria e amor, e que minhas músicas façam parte de algum momento especial na vida de alguém”, afirma Vanessa.

“Boba e Apaixonada” é uma composição de Mark, Bruninho Lino e Renan Costa, mas Vanessa conta que a conexão com a letra foi imediata. “Quando ouvi a música pela primeira vez, senti uma conexão enorme com a letra e disse: ‘É essa!’. Parecia que os compositores sabiam exatamente o que eu estava sentindo na época. Foi paixão à primeira ouvida”, comenta a cantora.

O clipe de “Boba e Apaixonada” foi gravado no Estúdio TS7 Produções, em Campinas, em formato audiovisual, e está sendo muito bem recebido pelo público. “Até o momento, só recebi comentários positivos. As pessoas estão se identificando muito com a música”, comemora Vanessa. Assista aqui!

Entre curiosidades sobre sua personalidade, Vanessa se descreve como alguém extremamente emotiva. “Sou extremamente chorona, mas é segredo”, brinca. “Se eu ouço uma música que fala de traição, por exemplo, sofro como se a traída fosse eu. A música tem esse poder, faz a gente sentir o que a letra diz”, conclui.

Com esse lançamento, Vanessa Motta promete conquistar seu espaço no cenário do samba e pagode, trazendo não apenas melodias cativantes, mas também uma profunda conexão emocional em cada nota. O single “Boba e Apaixonada” já está disponível em todas as plataformas digitais, e o EP A MÃE BANCA promete ser um sucesso entre os amantes do gênero.