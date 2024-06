Vale R$ 40 milhões? Por que Palmeiras insistiu em contratação de Giay

O Palmeiras encaminhou a contratação de Agustín Giay (20), lateral direito e meio-campista do San Lorenzo, por 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões na cotação atual).

Os Motivos

Um dos principais pontos é o potencial de revenda. Agustín Giay foi alvo do Atlético de Madri e do Benfica no ano passado, e foi o capitão da seleção argentina sub-20 no último Mundial da categoria.

O clube alviverde acredita que pode recuperar os R$ 40 milhões investidos – tanto é que ainda deixou 25% do passe do atleta com o San Lorenzo. O clube argentino também aposta na revenda do atleta.

Polivalência que é imprescindível para Abel Ferreira. O técnico português prioriza reforços que podem atuar em mais de uma posição, e Giay jogou na base da Argentina como meio-campista, mas virou titular absoluto da lateral direita do San Lorenzo aos 18 anos. O jovem ocupa toda a faixa do campo do lado direito, não à toa que veste a camisa 8 no clube argentino.

Visão de futuro

O Palmeiras tem três laterais direito em seu atual elenco: Marcos Rocha (35), Mayke (31) e Garcia (22). A chegada de Giay ajuda a rejuvenescer a posição, e ainda dá mais uma opção para a Abel escalar no meio-campo.

Giay pode atuar pelo Palmeiras em todas as competições. Mesmo que tenha jogado a fase de grupos da Copa Libertadores pelo San Lorenzo, a Conmebol não impede que um atleta defenda uma nova equipe na fase seguinte da competição. Além disso, ele poderá ser inscrito na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Giay é muito jovem, mas faz parte do elenco do San Lorenzo desde 2022. Com apenas 20 anos, Giay já fez 88 partidas pelo clube argentino e está em sua terceira temporada com os profissionais.

Agustín Giay terminou o Campeonato Argentino do ano passado com boa média de bolas recuperadas por jogo: 4,9. Na temporada de 2024, Giay tem 23 partidas, um gol e duas assistências.

Giay precisará aguardar para ficar à disposição do Palmeiras. A janela de transferências só abre no dia 10 de julho, e por isso ele não pode jogar de imediato – a situação é a mesma de Felipe Anderson.