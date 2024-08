Vale do Anhangabaú tem Vivência Congada e diversas opções de lazer cultural

Do dia 26 de agosto ao dia 1 de setembro, o centro paulistano se encontra recheado de atrações e atividades que afloram a qualidade de vida da população de São Paulo. O Novo Anhangabaú, em mais uma semana, oferece a oportunidade de imersão em diversas ativações do setor esportivo, cultural e do entretenimento. A Congada de Santa Efigênia, por exemplo, é uma manifestação que une pessoas de todas as idades, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos, que são bem-vindos para vivenciar a celebração das tradições angolanas e congolesas.

As atividades fixas do Vale do Anhangabaú marcam o cotidiano dos que vivenciam o centro e algumas opções são o Afoxé Ọmọdé Ọba, que realiza cortejos com o ritmo Ijexá, celebrando e resgatando as tradições ancestrais negras, o Lab Breaking oferecendo uma imersão cultural e artística e o Underground Street Fest trazendo o rock autoral nacional para as ruas, fortalecendo a cena do rock brasileiro e criando uma plataforma para novos talentos.

Confira abaixo todos os destaques da semana, que são gratuitos:

No dia 31 de agosto, das 14h às 17h, a Vivência de Congada oferece uma imersão na tradição da Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes, uma prática cultural com mais de 100 anos de história. Os participantes terão a chance de conhecer a trajetória da Congada, além de se envolver diretamente com a tradição por meio de cantos, ritmos do congo tradicional e passos coreografados em dobrado, marcha lenta e marcha picada.

No mesmo dia, às 17h, o Underground Street Fest é um evento vibrante dedicado a bandas autorais independentes. Com o objetivo de levar o rock autoral nacional para as ruas, a ação visa alcançar diversos públicos e fortalecer a cena do rock brasileiro, além de ser uma plataforma para novos talentos e incentivar a conexão entre artistas e fãs.

Outras atividades da semana – Às terças-feiras, das 19h às 22h, o Afoxé Ọmọdé Ọba realiza cortejos ao som de Ijexá, um ritmo dedicado a divindades como Oxum e Oxalá. O grupo celebra e resgata as memórias ancestrais negras de terreiros, revivendo as tradições dos Afoxés. Ao levar essas manifestações para as ruas, o Afoxé transforma o espaço urbano em palcos vivos, afirmando sua presença e resistência.

Nos embalos das sextas-feiras, o Lab Breaking acontece das 19h às 22h, e integra os quatro elementos do Hip-hop – MC, DJ, Graffiti e Breaking – em suas atividades,além disso o grupo se destaca por transcender o ensino artístico e interagir profundamente com a cultura e a sociedade.

A programação conta ainda com Treino de Passinho (segunda, das 19h às 21h), Skate Park Livre (terça, das 18h às 20h), Treino de Patinação (quarta, das 20h às 22h), Batalha do Point (quinta, das 18h às 22h), É Noite de Samba Rock (sexta, 19h às 23h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda

Newsletter Vale Conferir: novoanhangabau.com.br/valeconferir

Instagram: @novoanhangabau

Tik Tok: @novoanhagabau

Gratuito