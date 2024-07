Vale do Anhangabaú realiza ensaio aberto da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal

No dia 04 de julho, às 16h, o Vale do Anhangabaú oferece um ensaio aberto da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, performando obras de Daloia, Vivaldi e Mozart. Após uma reformulação em 1990, a orquestra reafirmou seu compromisso pedagógico, proporcionando não apenas uma prática orquestral excepcional, mas também oportunidades únicas para os alunos da Escola de Música e professores atuarem como solistas.

Um Legado de Excelência Musical sob a batuta da maestra Erica Hindrikson, a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal é uma instituição de renome que norteia o caminho de jovens instrumentistas desde sua fundação em 3 de abril de 1968. Fruto da visão política do Prefeito José Vicente Faria Lima e do Maestro Olivier Toni, esta orquestra representa um farol de oportunidades no cenário musical de São Paulo.

Além do repertório clássico sinfônico, o grupo também se destaca por apresentar obras exclusivas de compositores contemporâneos, enriquecendo assim a experiência musical de seus integrantes. A Orquestra Sinfônica Jovem Municipal não apenas oferece um palco para a performance, mas também é uma plataforma para o crescimento artístico e pessoal dos estudantes, proporcionando uma imersão na prática de conjunto sinfônico. É um orgulho para a cidade de São Paulo contar com uma instituição tão dedicada à excelência musical e ao desenvolvimento da próxima geração de músicos talentosos.

O ensaio aberto é realizado em parceria com o Theatro Municipal de São Paulo e Novo Anhangabaú. Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Novo Anhangabaú & Orquestra Sinfônica Jovem Municipal

Data: 04 de julho

Horário: 16h

Local: Av. São João, R. Formosa – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01036-000

Gratuito