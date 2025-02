Vai para a praia no Carnaval? Veja qualidade da água no litoral de São Paulo 

As praias de São Paulo contam com monitoramento semanal da qualidade da água do mar com dados públicos que podem ser utilizados por quem vai curtir o Carnaval no litoral a partir desta sexta-feira (28). O acompanhamento mostra quais praias são próprias para banho e as impróprias, onde o contato com a água deve ser evitado. Verificar as informações é importante em momento de grande número de turistas no litoral, fator que pode influenciar a qualidade da água. De acordo com monitoramento da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, cidades como Caraguatatuba, no Litoral Norte, e Itanhaém, na Baixada Santista, devem receber cerca de 300 mil pessoas cada uma neste feriado.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) é a responsável por monitorar e analisar a balneabilidade das praias. O trabalho envolve a coleta de amostras de água em diversos pontos ao longo da costa. A análise é feita com base em critérios estabelecidos pela Resolução nº 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

O monitoramento divulgado nesta quinta-feira (27) mostra que 45 praias, das 175 monitoradas no estado, estão impróprias para banho, sendo 9 no Litoral Norte e 36 na Baixada Santista e Litoral Sul.

“O principal objetivo desse programa é avaliar a condição das praias paulistas para que a população possa escolher a praia que irá frequentar com segurança. Desse modo, a Cetesb recomenda que a população consulte a qualidade das praias em nossos canais de comunicação”, afirma Claudia Lamparelli, gerente da divisão de águas Litorâneas da Cetesb.

As análises semanais são realizadas sobre densidade de bactérias fecais, como enterococos, presentes nas amostras de água coletadas ao longo de cinco semanas consecutivas. Além das bactérias fecais, a presença de óleo, maré vermelha, floração de algas tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água também podem tornar a praia imprópria para banho.

Os banhistas podem verificar a qualidade da praia de várias maneiras. A Cetesb disponibiliza em seu site um mapa interativo com a classificação das praias em tempo real. É preciso acessar a seção de balneabilidade e consultar a praia desejada. Existe também o app da Cetesb e, nos 175 pontos monitorados, há sempre placas informativas indicando a qualidade da água, que são atualizadas regularmente com base nas análises mais recentes.

Veja outras orientações para evitar viroses:

Evite alimentos mal cozidos

Mantenha os alimentos bem refrigerados, com atenção especial às temperaturas dos refrigeradores e geladeiras dos supermercados onde os alimentos ficam acondicionados

Leve seus próprios lanches durante passeios ao ar livre

Observe bem a higiene de lanchonetes e quiosques

Lave as mãos antes de se alimentar

Tenha atenção redobrada com comidas em self-service

Beba sempre água filtrada

Não consuma gelo, “raspadinhas”, “sacolés”, sucos e água mineral de procedência desconhecida

Sintomas de doenças transmitidas por água e alimentos: