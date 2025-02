Carnaval de Itanhaém ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março

O Carnaval de Itanhaém se aproxima, prometendo agitar a cidade entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. A programação, elaborada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo, abrange uma série de eventos que visam proporcionar diversão para toda a família.

As festividades terão como palco diversos locais da cidade, incluindo o Parque Turístico Amazônia Paulista, a Orla da Praia do Centro e o Pocinho de Anchieta, no Cibratel, além de bairros selecionados. A abertura oficial do Carnaval ocorrerá na sexta-feira (28), com a Matinê Inclusiva às 15 horas, seguida pelo Grito de Carnaval, programado para as 19 horas, ambos no Parque Turístico Amazônia Paulista. A Matinê Inclusiva é especialmente voltada para acolher famílias em um ambiente divertido e seguro.

O Grito de Carnaval marca o início das celebrações, apresentando as icônicas marchinhas e sambas-enredos das escolas de samba locais e nacionais. Este ano, uma novidade será o Carnafolia, que acontecerá entre 1º e 4 de março no Pocinho de Anchieta, sempre a partir das 15h30, trazendo uma seleção do melhor do axé.

Além disso, para garantir a alegria dos pequenos foliões, nos dias 1º (sábado) e 3 (segunda), a Banda Bella Época realizará apresentações especiais para crianças no Parque Turístico Amazônia Paulista, começando às 16 horas.

Um dos pontos altos da programação será o Desfile das Escolas de Samba e Blocos de Arrasto, que ocorrerá entre os dias 1º e 4 de março na Avenida Presidente Vargas, abrangendo o trecho entre as ruas Joaquim Meira e Cunha Moreira. Este evento promete ser uma atração imperdível para os amantes do carnaval.

Para assegurar a segurança dos foliões durante as festividades, a Secretaria de Segurança Pública implementará operações especiais em locais estratégicos. O efetivo da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Trânsito estará presente, juntamente com policiais militares da Operação Verão.