Vagas para PcDs: Porto abre processo seletivo para área de Atendimento em São Paulo

A Porto, referência nacional em seguros, saúde, finanças e serviços, abriu inscrições para o programa Florescer+, que tem o objetivo de apoiar pessoas com deficiência a ingressarem no mercado de trabalho por meio de vagas de emprego e capacitações em soft skills e hard skills.



Com 20 vagas disponíveis, os profissionais serão contratados para a área de Atendimento e realizarão capacitação em habilidades corporativas, socioemocionais e técnicas. O processo de seleção conta com o apoio da Carpediem RH e as vagas são exclusivamente destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Requisitos:

Ensino médio completo;

Ter mais de 18 anos;

Disponibilidade para participar de treinamento presencial na região da Barra Funda (São Paulo/SP) por até 60 dias. Após o treinamento presencial, atuação no modelo híbrido (4 dias home office e 1 dia presencial).

Os interessados devem se candidatar até 31 de janeiro por meio do link: https://carpediem.selecty.com.br/vaga/3484/vaga-para-operador-de-atendimento-seguros-em-sao-paulo-sp