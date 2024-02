Utinga e Vila Metalúrgica recebem obras do programa Banho de Luz

O programa Banho de Luz, que realiza a modernização do sistema de iluminação pública de Santo André, está na fase de final de intervenções nos bairros Vila Metalúrgica e Utinga. Desta forma, quase a totalidade do segundo subdistrito já conta com cobertura de lâmpadas de LED nas vias.

Em vistoria realizada recentemente na região, o prefeito Paulo Serra, acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzetti Filho, caminhou por algumas vias, conversou com munícipes e celebrou o avanço do programa.

“Estamos avançando para levar o Banho de Luz para todo o segundo subdistrito. O programa faz diferença na qualidade de vida e para a segurança das pessoas, e ainda proporciona economia”, destacou o prefeito Paulo Serra.

No total, o Banho de Luz já ultrapassou 70% de cobertura em Santo André. As luminárias antigas de vapor de sódio (amarelas) são substituídas por LED (brancas), que têm a metade da potência, porém mais que o dobro da performance, em ganho de quase cinco vezes.

Eduardo Merlino/PSA

O objetivo do Banho de Luz é alcançar 100% de cobertura em Santo André, o equivalente a 53 mil pontos, que estão distribuídos em aproximadamente 1,3 mil quilômetros de vias. A pretensão da prefeitura andreense é economizar 52% em consumo de energia, o equivalente a 842,2 MW/mês.

Nos últimos anos foram investidos mais de R$ 77 milhões com a modernização da iluminação pública de Santo André por meio do Banho de Luz. A previsão é que sejam investidos, até o fim do processo, R$ 98 milhões.

O programa Banho de Luz vem realizando também a modernização de telegestão e monitoramento do parque luminotécnico, permitindo que as equipes da Prefeitura tenham controle total dos pontos luminosos.