USP, Unesp e Unicamp: confira o calendário dos vestibulares das universidades públicas de SP

O final de ano marca o início dos vestibulares para as universidades públicas estaduais de São Paulo. O período é decisivo para os estudantes que buscam ingressar nas instituições reconhecidas mundialmente pela excelência acadêmica.

Em novembro, a Fuvest, fundação responsável pelo vestibular da USP, e a Vunesp, responsável pelo vestibular da Unesp, aplicam a primeira fase. Somando as duas, são 170 mil candidatos inscritos. Já o vestibular da Unicamp, organizado pela Comvest, realizou a primeira fase em 20 de outubro e inicia a segunda etapa em dezembro, com 63 mil candidatos.

Pelo Provão Paulista Seriado, 378 mil estudantes da rede estadual e de outras redes públicas do país concorrem a 15.390 vagas exclusivas em cursos de graduação nas principais universidades públicas do estado – USP, Unesp, Unicamp, Univesp e Fatec. As provas aconteceram nos dias 30 e 31 de outubro. O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.

O vestibular 2025 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) deve abrir as inscrições em fevereiro do ano que vem. No total, serão mais de 25 mil vagas (23 mil vagas via vestibular e mais 2 mil destinadas ao Provão Paulista). O vestibular 2025 acontecerá em mais de 420 polos espalhados por mais de 370 municípios (capital, interior e litoral).

Confira abaixo o calendário completo dos vestibulares:

Unesp

Provas: 1ª fase: 15 de novembro

2ª fase: 10 e 11 de dezembro

Inscritos: 64.851 candidatos

Áreas mais concorridas: Medicina é o curso mais procurado com 261,2 candidatos por vaga. Em segundo está psicologia (integral) em Bauru com 46,6 candidatos por vaga e em terceiro está direito (matutino), em Franca 41 candidatos por vaga.

Locais de prova: 6 de novembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

USP

Provas: 1ª fase: 17 de novembro

2ª fase: 15 e 16 de dezembro

3ª fase: entre 9 de dezembro e 9 de janeiro (a depender da carreira)

Inscritos: 107.330 candidatos

Áreas mais concorridas: Medicina tem uma relação de 96,5 candidatos por vaga, seguido de psicologia com 55,6 candidatos por vaga e relações internacionais tem 42,5 candidatos por vaga.

Locais de provas: Divulgados no dia 4 de novembro

Resultado: 24 de janeiro de 2025

Unicamp

Provas: 1ª fase: 20 de outubro

2ª fase: 1 e 2 de dezembro

Inscritos: 63 mil candidatos

Áreas mais concorridas: Medicina tem 266,5 candidatos por vaga, seguido de Ciência da Computação (noturno) 73,1 e Arquitetura e Urbanismo (noturno) com 71,8.

Locais da segunda fase da prova: 22 de novembro

Resultado: 24 de janeiro de 2025