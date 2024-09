Uso de Bioestimuladores de Colágeno é tema de palestra na UNG

A Universidade Guarulhos (UNG) promove nesta terça-feira (10), a partir das 19h, a palestra sobre Bioestimuladores de Colágeno, uma iniciativa do curso de Farmácia da Instituição de Ensino Superior (IES). O evento é aberto ao público e acontece na sala 403, no prédio D, na praça Tereza Cristina, 88 – Centro.

A conferência será ministrada pela doutora Sabrina Ribeiro, farmacêutica especializada em Gerenciamento e Cosmetologia, com certificação internacional em técnicas avançadas de estética. De acordo com o coordenador do curso de Farmácia da UNG, Anderson Carniel, o tema tem ganhado grande relevância no mercado e o debate oferecerá informações atualizadas para os profissionais que já atuam ou pretendem atuar nesse setor. “Serão discutidos aspectos de biossegurança no uso dos bioestimuladores de colágeno, além de orientações sobre a organização dos dados dos pacientes atendidos”, acrescenta Carniel.

O debate é voltado a estudantes e profissionais das áreas de Farmácia, Biomedicina e Estética. Interessados em participar deve se cadastrar no link https://forms.office.com/r/NtNPhUCPq8 .