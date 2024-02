Usina solar no Jardim Las Vegas alcança 85% das obras concluídas

O parque público fotovoltaico de Santo André está bem próximo de inaugurar a primeira usina de geração de energia limpa. Isso porque a unidade do Jardim Las Vegas, na Rua José Marçon, alcançou 85% das obras concluídas.

Os 1.764 painéis solares já foram instalados em uma área de 11 mil metros quadrados. Agora, os funcionários finalizam a construção da sala de controle, a instalação da parte eletromecânica, o plantio da grama, o sistema de drenagem e o fechamento do muro.

“Quando a nossa cidade ganha prêmios de cidade sustentável e inovadora, a gente fica muito feliz como morador, andreense e prefeito em dividir essa conquista com os andreenses. Mas ficamos mais felizes ainda quando vemos ideias pioneiras saindo do papel como nossas usinas de produção de energia fotovoltaica. Energia limpa, sustentabilidade e economia para o morador e moradora, que vão poder ter redução na conta de luz a partir da geração de energia solar”, exalta o prefeito Paulo Serra.

Renato Silva/PSA

O equipamento tem por objetivo a geração de energia limpa – a previsão para esta unidade é de 0,95 MWp – e renovável, proporcionando economia aos cofres públicos andreenses e benefícios ao meio ambiente.

O projeto do parque fotovoltaico prevê a construção de quatro usinas (esta no Jardim Las Vegas, uma outra na Avenida dos Estados, com 2.352 placas, além de outras duas na região do aterro sanitário, no bairro Cidade São Jorge, que acrescentarão 4.704 painéis ao parque fotovoltaico) no valor de aproximadamente R$ 41 milhões – recursos oriundos do Fundo de Iluminação Pública andreense.

“A gente usa áreas degradadas na cidade, com investimento da contribuição de iluminação pública, para dar esse bom exemplo de produção de energia limpa, fazendo as áreas serem recuperadas e reduzindo o custo de energia para o poder público e para cada morador. É Santo André no caminho certo da sustentabilidade, dando bons exemplos e muito orgulho, sendo inclusive reconhecida internacionalmente por isso”, enaltece Paulo Serra.

Em contrapartida, o ‘payback’ deste investimento é estimado em 7,4 anos. A partir daí, a usina passa a gerar benefícios financeiros que, durante a vida útil do parque, são estimados em R$ 138 milhões.

Demais unidades – As outras duas usinas, na região do bairro Cidade São Jorge, integram a segunda etapa do parque fotovoltaico e seguem os moldes das que estão em fase final de obra.

A energia elétrica gerada no conjunto de usinas será disponibilizada para a Enel. Em troca, a concessionária vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos.

A vida útil plena estimada para as usinas fotovoltaicas é de 30 anos. A área total das quatro unidades somadas será de 56 mil metros quadrados, enquanto a área de placas construídas será de 22.614 metros quadrados.