USCS realiza Semana do Profissional de Educação Física

Para marcar o dia do profissional de educação física (1º de setembro), a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), por meio do seu curso de Educação Física, está promovendo, durante toda esta semana, a Semana do Profissional de Educação Física, com palestras destinadas a alunos de educação física e interessados na área. As atividades são abertas a toda a comunidade e acontecem no auditório do campus centro (Rua Santo Antônio, 50, Centro, SCS).

Hoje (2/9), no período da noite, o gestor do curso de Educação Física da USCS, prof. Me. Lúcio Leite de Melo realizará a abertura da semana, juntamente com a estudante Laura Joanes, representando a Atlética de Educação Física da Universidade, e o Prof. Dr. Lucas Duarte Tavares, coordenador científico da Liga Acadêmica de Ciências do Movimento “Emédio Bonjardim” (LACMEB-USCS), que irá promover a reativação da liga. Haverá também a palestra “O Papel do Profissional de Educação Física na Rotina do NAR – Núcleo de Alto Rendimento do Estado de São Paulo”, com o profissional Lucas Adriano Pereira, gerente técnico do NAR.

As atividades seguem até esta sexta-feira (6).

PROGRAMAÇÃO

3/9 – 18h30

Atividades Aquáticas, com Prof. Cristiano Camargo (ex-aluno USCS)

4/9 – 11h40

4/9 – 18h30

Ginástica de Academia, com Prof. Rodrigo Almeida (ex-aluno FEFISA)

5/9 – 11h40

Ginástica de Academia, com Prof. Rodrigo Almeida (ex-aluno FEFISA)

5/9 – 18h30

Professor de Musculação, com os Profs. Vinicios Santos (ex-aluno UNINOVE) e Sergio Leal (ex-aluno USCS)

6/9 – 18h30

Plano de Carreira Profissional

Prof. Caio Visacre, Fabrício Torres e Robson Pinheiro (ex-alunos USCS).

Já a Semana de Educação Física da USCS acontece em novembro.

Sobre o curso de Educação Física da USCS

O curso de Educação Física da USCS oferece, desde 2020, a formação em Educação Física conforme a mais atualizada Diretriz Curricular Nacional para o curso (Resolução CNE/CES Nº 06, de 18 de dezembro de 2018). Desta forma o estudante ingressa na Universidade (via processo de vestibular) na chamada “Etapa Comum”, com duração de 4 semestres, na qual adquire formação ampla da área. No início do 5º semestre, o estudante faz a opção para qual habilitação (bacharelado ou licenciatura) deseja seguir na chamada “Etapa Específica”, também com 4 semestres de duração.

A USCS oferece uma infraestrutura de excelência aos seus estudantes, contando com laboratórios bem equipados (Anatomia Humana; Bioquímica e Bromatologia; Biotério; Microscopia e Microbiologia; Informática; entre outros) e Bibliotecas física (com mais de 1.530 títulos para o curso) e digital. Além disso conta com 1 ginásio poliesportivo, com capacidade para 600 lugares; 3 quadras poliesportivas; 1 sala de ginástica esportiva; 01 sala multiuso para práticas corporais diversificadas; 1 sala de avaliação física; 1 sala de musculação (Academia-Escola) e 1 sala de lutas.