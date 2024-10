USCS participa de evento internacional sobre mobilidade ativa

No dia 8 de outubro às 11h (Brasil), a Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbana Sostenible (ASIMUS), em conjunto com a Universidade de São Caetano do Sul (USCS), apresenta seu primeiro MiniEimus “Descubra os avanços da Mobilidade Ativa e os desafios da redesenvolvimento de ciclovias para uma Cidade Sustentável”, dirigido especialmente aos países Brasil e Portugal.

“O processo de internacionalização do ensino é um caminho sem volta para os cursos de Design de Interiores e Arquitetura. Um evento como esse, com uma das entidades de mobilidade mais respeitadas no mundo, mostra que a USCS oferece grandes oportunidades para seus alunos e professores”, explica o Gestor Arquitetura e Urbanismo da USCS e Presidente da Rede de Escolas e Faculdades de Arquitetura da América Latina (REFAL), Prof. Enio Moro Junior.

O evento busca identificar desafios e avanços no setor, analisar experiências de introdução de bicicletas nas cidades em cenários de transporte ativo e conhecer histórias e experiências de Portugal e do Brasil no desafio de infraestruturas e instalações para bicicletas.

