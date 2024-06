USCS lança cursos livres de curta duração

A partir desta quarta-feira (5/6), a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) passa a oferecer, além de ensino médio, graduação e pós-graduação, os cursos livres de curta duração. O serviço foi lançado nesta quarta-feira (5/6) em evento no campus Barcelona da Universidade.

O site para inscrições e informações é cursoslivres.uscs.edu.br. Ao se inscrever e pagando o valor respectivo, o aluno já está liberado para iniciar seus estudos.

“A USCS segue o preceito de que o aprendizado, em todas as áreas, não deve acabar no ensino formal, que, claro, tem sua importância para formação do profissional, mas acredita que ao longo da vida este profissional precisa se habilitar, se modernizar com novos conhecimentos e novas habilidades”, reforça o reitor da USCS, Prof. Leandro Prearo.

Os cursos livres da USCS são desenvolvidos pela UED (USCS Escola Digital), projeto com a finalidade oferecer cursos de curta duração, na modalidade EAD, para todos que desejam ampliar conhecimentos em sua área de interesse e, assim, enriquecer seus currículos com novas ferramentas para sua atuação profissional.

“A USCS está em quase todas as áreas da educação formal, do ensino médio, até o mestrado e doutorado, faltava a parte de cursos livres, então hoje estamos lançando essa plataforma com 13 cursos mas com a meta de chegarmos a 100 cursos até 2026”, informa o reitor.

Os cursos oferecidos atualmente são: Diálogos e Tradução e Interpretação da Língua Brasileira de Sinais; Direito Ambiental Aplicado; Economia (Circular) dos Resíduos Sólidos; Entendendo a Imunização; Exportação Para Quem tem Pressa; Gestão de Vendas Industriais; Importação Para Quem tem Pressa; Integração da Logística na Cadeia de Suprimentos; Libras – Vida Diária; Libras – Gramática da Língua de Sinais; Neuromarketing; Português Instrumental Jurídico e Saúde Bucal no SUS.

O prazo inicial para conclusão de cada curso é de 90 dias, porém pode variar de acordo com o tamanho (horas) do respectivo curso. Os cursos livres não exigem pré-requisitos. Podem ser acessados por estudantes de diversos níveis e áreas de conhecimento. A ideia é servir como um complemento na formação dos estudantes. Após a conclusão, será emitido certificado (pela USCS) de curso livre.

Os valores de cada curso variam, a partir de R$ 139,00, podendo ser pagos por PIX ou cartão.

“Buscamos oferecer cursos que estejam de acordo com as demandas atuais, que o mercado precisa. Levamos tempo para desenvolver e aprimorar este projeto, mas hoje lançamos ele na certeza de que os cursos levam a qualidade acadêmica que pauta os demais conteúdos ofertados pela USCS”, explica o coordenador da UED (USCS Escola Digital), Prof. Nonato Assis de Miranda.

Os cursos são desenvolvidos por professores da USCS ou convidados com formação acadêmica em nível de Pós-Graduação, sendo especialistas da área do respectivo curso. Todos eles contam com a qualidade acadêmica que pauta os conteúdos ofertados pela USCS.