Urbia participa da 44ª edição do Programa Recreio nas Férias

Com o propósito de garantir a inclusão e equiparar as oportunidades culturais e educativas para crianças e adolescentes de diferentes contextos socioeconômicos, o Programa Recreio nas Férias, da Prefeitura de São Paulo, chega à sua 44ª edição na capital paulista com o tema ‘Construindo Histórias’. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU) e dos Centros Educacionais de Cultura Indígena (CECI) e é apoiada pela Urbia.

Neste ano, a Urbia receberá cerca de 440 estudantes de diversas escolas da rede pública, nos seis parques que administra na cidade: Ibirapuera, Jacintho Alberto, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lajeado e Jardim Felicidade. Nos dias 11 e 12 de julho, as crianças poderão aproveitar uma agenda repleta de atividades divertidas, que inclui circuitos ambientais guiados, piqueniques e oficinas. No Parque Ibirapuera, os estudantes também serão convidados para uma sessão especial na sala de projeções do Planetário.