Universidade Guarulhos promove Encontros da Comunicação 2024

A partir dessa segunda-feira (26), às 18h, a Universidade Guarulhos (UNG) realiza o Encontros da Comunicação 2024, evento gratuito voltado aos estudantes interessados em Jornalismo, Rádio e TV, Publicidade e Propaganda e Fotografia, professores e profissionais que buscam ampliar conhecimentos e estar atualizados sobre as necessidades do mercado. A programação vai até 29 de agosto, no Anfiteatro C, com exibição de produções independentes do cineclube SolidCine, seguida por painéis com especialistas.

Com o tema “Caminhos da Comunicação”, durante os quatro dias, o evento apresenta as diversas possibilidades que esse segmento oferece. Nele, são discutidas as oportunidades de comunicação dentro da cidade; a criação de conteúdo para marcas; comunicação identitária; como atuar no audiovisual; estratégias em campanhas com realities; a potência dos eventos literários; produção de conteúdo sobre entretenimento e comportamento.

Participam do evento diversas autoridades, como o diretor executivo da GRU Convention, Danilo Duarte Ramalho; a fundadora da Hiato Comunicação, Gabrielle Caroline; a roteirista e diretora de Conteúdo, Vanessa Licciardi; o consultor de Marketing, João Romão; a coordenadora da Associação de Cinematografia Independente de Guarulhos (Acing), Janaína Reis; o educador, videomaker e coordenador de redes sociais da Netshoes, Bruno Molina; a criadora da Flipop e curadora da Bienal do Livro de São Paulo, Diana Passy, entre outros.

O coordenador dos cursos de Comunicação da UNG e idealizador do projeto, Alex Francisco, destaca que os profissionais da área precisam estar alinhados com o conceito de Comunicação 360º. “Embora o comunicador não atue em todas as frentes, uma visão abrangente pode capacitá-lo a se tornar supervisor de área, líder de equipes ou um agente de inovação no setor. E esse processo começa na universidade, onde se dá o primeiro passo rumo à profissionalização. É nela que você traça seu caminho dentro da comunicação e projeta seu futuro”, afirma.

A Semana da Comunicação foi pensada para trazer profissionais que compreendem essa nova realidade e aplicam esses conceitos em suas carreiras. Alex também menciona que o evento reserva algumas surpresas.

Confira a programação completa:

26/8 – Segunda-feira – Anfiteatro C

18h – SolidCine: “O Rap da Vila Rio”, com Daniel Neves

19h – Painel 1 – Oportunidades para a Comunicação em Guarulhos

Gabrielle Caroline, fundadora da Hiato Comunicação

Danilo Duarte Ramalho, diretor executivo GRU Convention

20h30 – Painel 2 – Criação de Conteúdo para Marcas

Vanessa Licciardi, roteirista e diretora de conteúdo

João Romão, consultor de marketing

27/8 – Terça-feira – Anfiteatro C

18h – SolidCine: “O Raio Gama”, com Julia Seabra e Cleber Monteiro

19h – Painel 1 – Caminhos para o Audiovisual em Guarulhos

Pamela Regina, atriz e membro do cineclube Incinerante

Nelson Simplício, educador e videomaker

Janaína Reis, coordenadora da Acing

20h30 – Painel 2 – Conteúdo para Marcas Esportivas

Bruno Molina, coordenador de redes sociais da Netshoes Guilherme Kastner, head de conteúdo da Santos TV

28/8 – Quarta-feira – Anfiteatro C

18h – SolidCine: “Firme”, com Gustavo Meca, Rafael G. Bonesi e Rafael Tali

19h – Painel 1 – Comunicação Identitária

Milena Bachir, educadora, comunicadora e idealizadora do projeto Inadequada

Alberto Pereira Jr., jornalista e diretor de TV

20h30 – Painel 2 – Estratégias em Campanhas com Realities

Bruna Colige, executiva de contas da Live the Agency

Danielle Gomes, líder de conteúdo da Live the Agency

29/8 – Quinta-feira – Anfiteatro C

18h – SolidCine – Lançamento da Nova Temporada, com Francisco Paez e Pedro Emmanuel 19h – Painel 1 – A potência dos eventos literários

Yve de Oliveira – escritora e diretora da Agência Luy

Diana Passy – editora, criadora da Flipop e curadora da Bienal do Livro de SP

20h30 – Painel 2 – Entre Migas – Produção de conteúdo sobre entretenimento e comportamento

Aline Diniz, Patrícia Gomes, Natalia Bridi, Julia Del Bel e Fabio Gomes