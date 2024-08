Universidade Anhembi Morumbi abre as portas para a campanha de doação de sangue

A Universidade Anhembi Morumbi, cujo curso de Medicina é parte integrante da Inspirali, melhor ecossistema de educação em saúde do país, comprometida com seu papel social e com a promoção da saúde na comunidade promoverá, por meio de professores e alunos do curso de Medicina, um mutirão para a doação de sengue. A iniciativa, idealizada pela Instituição em parceria com a Fundação Pró-sangue, busca conscientizar a população sobre a importância da doação e ajudar nos estoques de sangue dos hospitais da cidade de São Paulo.

A doação é aberta para toda a população e é um processo simples, rápido e seguro. Basta apresentar um documento de identidade válido, com foto, estar em boas condições de saúde e ter idade entre 18 e 69 anos. Todo o amparo aos doadores será feito em parceria com os professores e estudantes de Medicina. Para participar é necessário inscrever-se pelo link ou comparecer diretamente na Universidade para fazer a doação mediante encaixe.

“Consolidando seu compromisso com a responsabilidade social e a formação humanizada dos estudantes, a Anhembi Morumbi vem se destacando por promover ações que impactam positivamente a comunidade e capacitam os estudantes para os desafios do cotidiano da formação médica”. afirma Robson Santana, diretor da Instituição.

Para o professor Leandro Spinelli, que idealizou a ação, a demanda por sangue é constante, e cada doador faz a diferença na vida de pacientes. “Doar sangue é um ato sublime de solidariedade e estamos muito felizes em contribuir com uma iniciativa que faz a diferença na vida de alguém”, comenta.

Mutirão de doação de sangue

Universidade Anhembi Morumbi

Local: Universidade Anhembi Morumbi – Campus Mooca

Endereço: R. Dr. Almeida Lima, 1.134 – Mooca, São Paulo – SP

Data: 26 de agosto

Horário: a partir das 8h