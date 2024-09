Unipar e Instituto Unipar lançam novo edital de seleção para projetos sociais

A Unipar e o Instituto Unipar anunciam a abertura das inscrições para o Edital de seleção de Projetos Incentivados e Não Incentivados 2024. Os interessados irão participar de um processo de seleção, com o objetivo de eleger iniciativas que promovam o desenvolvimento humano, nas frentes de cultura, educação, esportes, ações sociais e ambientais, além de saneamento, que serão apoiados para execução ao longo de 2025. O cadastro é gratuito e deve ser feito no site até o dia 20 de setembro.

Estão aptos a participar da seleção Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos e Pessoas Jurídicas com fins lucrativos, que possuam Projetos desportivos já aprovados à captação de recursos pela Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438/2006); Projetos sociais já aprovados pelos Conselhos Municipais e/ou Estaduais referentes aos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente, em linha com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990); Projetos sociais já aprovados à captação de recursos pelos Conselhos Municipais e/ou Estaduais referentes aos Fundos de Direitos do Idoso, em linha com as diretrizes da lei federal que instituiu o Fundo Nacional do Idoso (Lei nº 12.213/2010); Projetos sociais já aprovados à captação de recursos pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD) (Lei nº 12.715/2012); Projetos não incentivados, que serão apoiados com recursos próprios, a critério da Unipar e do Instituto Unipar.

Os projetos selecionados neste edital poderão ser executados em todo o território nacional, com prioridade para as iniciativas realizadas nos municípios de Cubatão (SP), Santos (SP), São Vicente (SP), Guarujá (SP), Praia Grande (SP), São Paulo (SP), Santo André (SP), Rio Grande da Serra (SP), Mauá (SP), São Bernardo do Campo (SP), Ribeirão Pires (SP), Paranapiacaba (SP), Florianópolis (SC), Camaçari (BA), Tucano (BA), Lauro de Freitas (BA), Dias d’Ávila (BA) e Salvador (BA).

“Nós buscamos projetos sociais que oferecem oportunidades de crescimento pessoal e profissional para indivíduos em situações de vulnerabilidade ou potencializam opções para os que tem alternativas restritas. Queremos gerar valor para a comunidade, fortalecendo o desenvolvimento humano e promovendo a melhoria da qualidade de vida nas localidades onde atuamos e na sociedade como um todo. Este nosso direcionamento está em linha com nosso propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações, afirma Suzana Santos, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

Olhar especial para as comunidades do entorno

Em 2024, apoiamos 43 projetos. A maior parte localizada no entorno de nossas fábricas. Um dos exemplos, foi o Sementinhas do Esporte, realizado em Cubatão e Paranapiacaba, em São Paulo, e em Tucano, na Bahia. A iniciativa promove aulas de futsal para meninas e meninos de 6 a 12 anos.

Outro exemplo é o Projeto Pescar, que é voltado para o desenvolvimento pessoal e cidadão, além de técnico e profissional dos jovens participantes. Para isso, trabalha conceitos de autoconhecimento, saúde, vivência, assim como o relacionamento interpessoal e em grupo. O curso oferecido pela Unidade Pescar Unipar, em Santo André, capacita jovens de 16 a 19 anos para ingressar no mercado de trabalho desde 2020, e está na formação de sua sexta turma.

Além das iniciativas realizadas nas comunidades, principalmente no entorno das fábricas, a Unipar e o Instituto Unipar também apoiam projetos nacionais, como a SP-Arte, o MAM-SP, MIS-SP, o Museu Catavento-SP, o Museu Imperial do Rio de Janeiro, a Pinacoteca e a Bienal.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado até dezembro, no mesmo site da inscrição.

Para conhecer todas as iniciativas de investimento social privado da Unipar e do Instituto Unipar, acesse o link.

Como fazer a inscrição:

Período: até o dia 20 de setembro

Site: Link

Mais informações: [email protected]

Dúvidas técnicas sobre a plataforma: [email protected].