Unidade Móvel de Testagem e Aconselhamento oferece serviços de saúde na Barra Funda

Nos dias 9 e 10 de janeiro, a unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) estará presente na Barra Funda, localizada na Zona Oeste da cidade de São Paulo, oferecendo uma gama de serviços voltados para a saúde sexual da população.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da Coordenadoria de IST/Aids, e tem como objetivo facilitar o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente para grupos mais vulneráveis ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O CTA da Cidade disponibiliza todos os recursos que podem ser encontrados nas 28 unidades fixas da Rede Municipal Especializada (RME). Os serviços incluem triagem, coleta de exames em laboratório próprio e testagens rápidas para HIV, hepatites B e C, além do teste diagnóstico para sífilis. Caso o resultado seja positivo, o medicamento apropriado será administrado no local.

Os munícipes que visitarem a unidade móvel poderão realizar exames adicionais para clamídia e gonorreia, bem como iniciar a profilaxia pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP) ao HIV. Aqueles que testarem positivo para o HIV poderão receber a primeira terapia antirretroviral (Tarv), acompanhados por uma equipe especializada que fornecerá orientações e realizará exames conforme as diretrizes clínicas vigentes. Se necessário, encaminhamentos para seguimento ambulatorial também serão feitos.

Além dos testes e tratamentos, a unidade móvel oferecerá preservativos externos e internos, gel lubrificante e kits de autoteste para HIV, permitindo que os indivíduos realizem o teste em casa.

Serviço – CTA da Cidade

O quê: Testagem rápida para HIV e sífilis; testes para hepatites B e C, clamídia e gonorreia; cadastro para dispensação de PrEP e PEP; distribuição de gel lubrificante, preservativos interno e externo, e autoteste para HIV.

Data: Quinta-feira e sexta-feira – 9 e 10 de janeiro

Horário: Das 17h às 22h

Onde: Rua Alberto Barzaghi, 15, Barra Funda