Unidade COOP sedia feira de adoção animal

No sábado (8 de março), no horário das 10h às 15h, o estacionamento da unidade Coop – localizada na Rua dos Coqueiros, 310 – Bairro Campestre, Santo André – sediará uma feirinha de adoção animal.

O evento é organizado por um grupo de protetores independentes e os candidatos a tutores precisam apresentar um documento de identidade, comprovante de residência e garantir que a casa ou apartamento tem segurança para evitar a fuga do pet. Todos os animais disponíveis são saudáveis e passaram por castração. No dia da feirinha, também haverá pontos para doação de ração animal e de outros itens de cuidados veterinários.

A feirinha de adoção conta com apoio da gerência regional e da plataforma de responsabilidade social, Coop Faz Bem, por meio do pilar, Coop Faz Bem Pra Comunidade. “Apoiar a feira de adoção vai ao encontro do nosso compromisso de promover o bem-estar da comunidade no entorno de nossas unidades de negócios, além de contribuir com a redução do número de animais abandonados”, declara a analista de Responsabilidade Social, Priscila Teixeira.