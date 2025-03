Causa animal é tratada com seriedade em Santo André

De acordo com a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil é o terceiro país do mundo em números de pets e em faturamento, perdendo as primeiras duas posições para o líder EUA (Estados Unidos da América), seguido da China.

População Pet no Brasil

Dessa maneira, dados de 2023, da Associação, indicam que são mais de 160 milhões de animais de estimação em território nacional, e com projeção de alta de 12% de faturamento em 2024 em relação a 2023, superando o valor de R$ 77 bilhões, um recorde para o segmento.

Animal é levado a sério

Assim, em Santo André, a pauta causa animal é tratada com seriedade pela Municipalidade, e a prova está nos mais diversos equipamentos e ações realizadas pela Prefeitura Andreense.

Dessa forma, os munícipes têm à disposição o Hospital Veterinário Municipal, que atende a cães e gatos, os Programas Moeda Pet, todo último sábado do mês, e a Castração Municipal, que inclui o castramóvel, as Feiras de Adoção, todo último domingo do mês, a fiscalização de Maus Tratos e o Banco de Ração Municipal.

Mais de 9.300 clientes, entre cães e gatos

De acordo com a Prefeitura, o Hospital Veterinário foi inaugurado em 08 de abril de 2024 e, até o mês de fevereiro, já atingiu a marca de mais de 9.300 clientes, entre cães e gatos, atendidos.

Portanto, é possível encontrar, no complexo hospitalar animal Andreense, consulta clínica, consulta cirúrgica, consulta ortopédica, ultrassonografia, radiografia, exames de sangue, cirurgias gerais e cirurgias eletivas, cirurgias ortopédicas e procedimentos ambulatoriais.

Já o Programa Moeda Pet, que chegou a 32 comunidades da cidade, ocorre também todo último sábado do mês no Parque Central, e é aberto a todos que queiram participar.

Vários segmentos

Ademais, o Moeda Pet acaba por ser um programa multidisciplinar, já que consegue abranger diversas áreas, conforme diz a resposta da Prefeitura ao ABCdoABC.

“Na verdade, a troca é feita de reciclável por ração e já foram trocadas mais de 1 milhão de garrafas recolhidas. Desse modo, desde dezembro de 2019, quando foi lançado o Moeda Pet, até janeiro deste ano (2025), foram trocadas mais de 64 toneladas de garrafas pets por ração”, expressou a Prefeitura, em números, sobre o alcance do programa.

Já foram trocadas mais de 64 toneladas de garrafas pets por ração, no Programa Moeda Pet

Crédito: Reprodução Instagram Semasa

Mais que ração

Embora atenda ao apelo de levar rações aos pets de comunidades, o Moeda Pet tem, também, cunho educativo e é uma mola propulsora para geração de renda e trabalho.

“O Moeda Pet tem uma grande importância para o Meio Ambiente, pois com a troca de garrafas PETs por ração retiramos do ambiente os resíduos que antes poderiam ser descartados de forma irregular e, assim, as garrafas são encaminhadas para as cooperativas, gerando renda e os animais recebem ração de qualidade”, explicou a Municipalidade.

Então, se você é Andreense e tem um pet em casa é possível ser atendido no hospital veterinário, que atende a cães e gatos, porém, com tutores munícipes de Santo André.

Forte representante no Legislativo Andreense

Drª. Ana Veterinária é a idealizadora de várias ações voltadas à causa animal

Crédito: Divulgação

Uma das representantes da causa animal no Legislativo Andreense é a vereadora Drª. Ana Veterinária (PSD).Com isso, entre as ações da parlamentar está a chegada do Castramóvel, a reformulação do modelo de castração em Santo André e, além de Drª Ana ter sido uma das idealizadoras do Hospital Público Veterinário, a veterinária promove campanha de vacinação contra raiva voluntária com recurso próprio, na qual já vacinou mais de 2 mil animais, realiza distribuição de ração, que já chegou a sete toneladas, trabalha na divulgação de animais para adoção para reduzir o número de abandono, fiscaliza a denúncia de maus-tratos e encaminha casos constatados para o DICMA (Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente), na qual já apurou mais de três mil suspeitas de maus-tratos.