Hospital Veterinário Municipal atinge 10 mil atendimentos em Santo André

Inaugurado em abril deste ano, no aniversário de Santo André, o Hospital Veterinário Municipal atingiu a marca de 10 mil atendimentos, entre consultas e internações.

“Em pouco mais de oito meses que iniciamos os serviços neste equipamento, já atingimos essa importante marca de 10 mil atendimentos em diferentes áreas, mostrando o valor de cada caso que pudemos auxiliar, muitas vezes salvando a vida de um animal de estimação, que a cada dia passa a ser ainda mais um membro das famílias andreenses”, comemorou o prefeito Paulo Serra.

O hospital possui dois andares, com 800 metros quadrados de área construída. O piso térreo conta com a recepção do hospital, a recepção do Centro de Adoção, um gatil com capacidade para até 20 gatos, um canil com solário para até 30 cães, três consultórios, uma sala para infectocontagiosos, uma sala para internação, um ambulatório , um espaço para banho e tosa e um compartimento para estoque de ração. O equipamento está localizado na Rua Juquiá, altura do nº 135, na Vila Eldízia, ao lado da Sabina Parque Escola do Conhecimento.

“A população que utiliza o equipamento tem nos mostrado uma boa resposta, com um alto índice de aprovação. O Hospital Veterinário é um projeto que nos orgulha muito, sendo muito significativo nestes oito anos de intensos trabalhos”, orienta o prefeito.

Teleatendimento – O atendimento aos animais também oferece uma solução para ajudar no cotidiano dos tutores: a consulta online. Através da plataforma Televet, os municípios podem realizar consultas de vídeo para seus animais de estimação, realizar encaminhamentos e avaliações necessárias. O atendimento online é gratuito e funciona das 8h às 20h, de segunda a sábado. Em casos de emergência, o animal será encaminhado ao hospital.

Para o atendimento online, basta acessar o site https ://televetbrasil .com .br/ e instalar o aplicativo Zoom Cloud Meetings no computador ou celular. Depois, o tutor preenche seus dados, informações sobre o animal e os sintomas, podendo anexar fotos e vídeos.

Após a consulta, o município pode solicitar um retorno online, via teletriagem, ou através de mensagem pelo WhatsApp no ​​número (11) 99564-6001. Durante uma consulta, o tutor recebe receituário e, se necessário, encaminhamentos para exames.



Crédito: Alex Cavanha/PSA, Helber Aggio/PSA e Renato Silva/PSA

