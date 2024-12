Santo André distribui materiais educativos sobre mobilidade

A Prefeitura de Santo André realiza por toda a cidade a distribuição de materiais educativos de mobilidade com várias diretrizes abrangentes para os usuários do sistema público de transporte, com foco em crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. A distribuição acontece nos terminais de ônibus, no Poupatempo da Saúde, na rede de ensino municipal e no Centro de Educação para a Mobilidade, na Sabina.

A arquiteta Ivana Di Girolamo , da Unidade de Gerenciamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, da Secretaria de Mobilidade , destaca a importância sobre ações como esta para a sociedade. “ Ao elaborar materiais educativos, pensamos em alcançar todas as pessoas que utilizam o sistema de transporte da nossa cidade”, destacou.

“Com a entrega desses materiais, esperamos contribuir para formar cidadãos conscientes e comprometidos com os conceitos de preservação da vida e com o respeito mútuo, especialmente aqueles mais importantes e que precisam de atenção e cuidados especiais. Criando essa cultura do respeito poderemos cada vez ter uma sociedade melhor ”, finalizou.

Uma parte da distribuição desses materiais foi realizada nos terminais de ônibus da cidade , além do Poupatempo da Saúde e também no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima . Nestes locais os agentes distribuíram a ‘Cartilha da Mobilidade’ , que conta com abordagens sobre cidade inclusiva, sustentável, com uso de meios de transporte considerados verdes , o respeito aos passageiros prioritários , além de telefones úteis e canais de informações e operações dos serviços oferecidos.

Nos ônibus urbanos , 500 cartazes foram afixados com temáticas relacionadas ao assédio sexual, importunação e violência de gênero nas linhas de ônibus . Além desses cartazes, 1,4 mil panfletos foram distribuídos com a mesma temática.

Para os alunos da rede municipal de ensino , 40 mil exemplares do almanaque infantil ‘Turminha da Mobilidade’ foram distribuídos no Centro de Educação para a Mobilidade, localizado no complexo da Sabina. Esse material inclui uma versão em braile , que foi direcionada ao Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) do município.

O munícipe que quiser conhecer um pouco mais dos materiais produzidos pode acessar o link: https ://portais .santoandre .sp .gov .br /observatoriomob /educacao/.