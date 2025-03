Moradores do ABC e interior recebem programa gratuito de saúde da COOP

A promoção da saúde e bem-estar das comunidades localizadas nas cidades onde a Coop possui unidades de negócios faz parte do pilar Coop Faz Bem Pra Você, da plataforma de responsabilidade social Coop Faz Bem, que já atendeu, desde 2012, mais de 260 mil pessoas por meio do programa social Blitz da Saúde.

Para continuar levando esse benefício a um número cada vez maior de pessoas, ao longo do mês de março, a van personalizada do programa circulará por várias lojas e drogarias Coop de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, São José dos Campos, Piracicaba, Tatuí e Sorocaba.

No local, os interessados poderão medir gratuitamente a glicemia no sangue, calcular o Índice de Massa Corpórea (IMC), aferir a pressão arterial, realizar um eletrocardiograma, além de receber orientações sobre hábitos saudáveis e dicas de saúde. No ABC, o atendimento é realizado no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h e, no interior, das 10h às 15h.

Para participar, o interessado deverá conferir o cronograma completo do programa