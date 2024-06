UNG recebe alunos do Instituto Bauducco por meio do projeto Educare

Na última quarta-feira (26), a UNG – Universidade Guarulhos recebeu, por meio do projeto Educare, os alunos do Instituto Bauducco. A visita proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecerem a estrutura da Instituição de Ensino Superior (IES) e terem contato com os cursos de graduação de interesse.

Eles visitaram as Clínicas-Escola de saúde, os laboratórios de fotografia, odontologia, anatomia animal e humana, a brinquedoteca, o setor de esportes, o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) e os estúdios de rádio e TV. Além disso, conversaram com os coordenadores e tiraram dúvidas existentes sobre a formação superior.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, destacou a importância do projeto Educare, que visa ampliar o relacionamento dos estudantes das escolas da rede pública de ensino municipal, estadual, particular e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) com a IES. “A UNG é um espaço acessível ao público em geral. E visitas como essa são importantes para orientar esses alunos sobre a carreira profissional que desejam seguir e as possibilidades que cada graduação oferece ao mercado de trabalho, assim como apresentar o ambiente acadêmico”.