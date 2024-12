UNG é destaque na 18ª edição do Festival Osga de Vídeos Universitários

A Universidade Guarulhos (UNG) conquistou, pelo segundo ano consecutivo, um lugar entre os três finalistas do Festival Osga de Vídeos Universitários. O videoclipe Paradoxal, produzido pelos alunos Francisco Paez, do curso de Publicidade e Propaganda, e Rodrigo Souza, do curso de Filmmaker, se destacou entre as 380 obras inscritas, garantindo o troféu em sua categoria. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (29), na UNAMA – Universidade da Amazônia, campus Alcindo Cacela, em Belém.

O Osga faz parte do Sistema de Aprendizagem Ubíqua e reúne as produções audiovisuais realizadas por estudantes de graduação de diversas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, mantidas pelo Grupo Ser Educacional. O objetivo é incentivar os discentes a desenvolverem projetos por meio práticas de ensino inovadoras, experiências ativas e colaborativas, que despertam habilidades e competências essenciais no universo da produção digital de vídeos.

Francisco Paez, diretor do videoclipe, destacou o espírito colaborativo como essencial para o sucesso do projeto. “Não tem como fazer audiovisual sozinho. Agradeço a todos da equipe por terem dedicado energia para esse projeto sair exatamente como imaginávamos. Embora estivéssemos torcendo para ganhar o Festival, a confirmação da premiação foi uma ótima surpresa, vindo como reconhecimento ao esforço e à paixão pelo que fazemos”, completou.

O codiretor Rodrigo Souza celebrou a conquista e enfatizou a importância do trabalho em equipe. “Paradoxal representa um marco para nós. Ver algo que criamos com tanto carinho, dedicação e colaboração ser reconhecido nacionalmente é incrível. E poder, por meio deste projeto, apresentar um pouco do cenário musical guarulhense é ainda mais especial”.

Souza ainda explicou que a produção envolveu intenso planejamento e trabalho criativo, sendo realizada em pouco menos de um mês. “Foi um período desafiador, mas a força de vontade de todos nos fez alcançar esse resultado”, concluiu.

O coordenador do curso de Comunicação da Instituição de Ensino Superior, Alex Francisco, ressaltou que a premiação foi comemorada pela Universidade. “Para a UNG, este é um momento de celebração. Nossos cursos venceram o Osga pela segunda vez. Isso é um reflexo de todo esforço dedicado para sermos um ensino de Comunicação referência na cidade e região”, informou.

Para ele, o Festival é uma chance de os alunos se manifestarem por meio do audiovisual. “O trabalho de Francisco e Rodrigo apresenta a evolução e o amadurecimento deles na Comunicação. Torço para que sigam entusiasmados em produzir mais projetos”.