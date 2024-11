UNG concede título de Doutor Honoris Causa ao empresário, professor Antonio Carbonari Netto

No próximo dia 19 de novembro, a Universidade Guarulhos (UNG) concederá o título de Doutor Honoris Causa ao educador e empresário, professor Antonio Carbonari Netto, em reconhecimento a sua notável trajetória e atuação no desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil. Conferida pelo Conselho Universitário da UNG, a mais alta honraria será entregue em sessão solene presidida pelo Chanceler da Universidade, Janguiê Diniz e pelo reitor e pelo reitor da Instituição de Ensino Superior (IES), Yuri Neiman, a partir das 19h30, no Anfiteatro F da Instituição.

O Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam em suas atividades em prol da sociedade, da Educação, Ciências, Letras e das Artes, ou que tenham prestado relevantes serviços à humanidade, à região ou país. Segundo Neiman, a homenagem reflete o importante legado do professor Carbonari à educação.“A UNG, como Instituição de Ensino Superior, valoriza personalidades que se empenham pelo desenvolvimento do setor educacional. E a história de professor Carbonari é um exemplo de compromisso e dedicação voltado a este setor”, informa o reitor.

Com uma carreira dedicada à administração acadêmica e à gestão estratégica, o professor e empresário é atualmente presidente e reitor da Must University, sócio da Miami College, BR Schools of America e diretor-presidente de mantenedora de instituições de ensino superior. Carbonari ainda é diretor do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de São Paulo (SEMESP) e conselheiro fiscal do Instituto de Empreendedorismo Êxito.

Além disso, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências da Administração, membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Em sua trajetória, destacam-se passagem pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e Conselho Nacional de Educação.

Graduado em Matemática, especialização em Educação Matemática, mestrado em Educação, Administração e Comunicação e Master of Educational Administration – Wisconsin International University , o educador publicou diversos livros e artigos nas áreas correspondentes.