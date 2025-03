Unesp está entre as 100 melhores do mundo em quatro áreas do conhecimento

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) consolidou sua posição no cenário educacional global ao ser classificada entre as 100 melhores instituições do mundo em quatro áreas do conhecimento, segundo a mais recente edição do QS World University Ranking by Subject, divulgada nesta quarta-feira (12). Este ano, a Unesp também ampliou seu número de áreas elegíveis para o ranking, passando de 26 em 2023 para 32 nesta atualização.

Desde sua criação em 2013, o QS World University Ranking by Subject, elaborado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds, avalia o desempenho das universidades em cinco grandes áreas do conhecimento e em diversas disciplinas específicas, conhecidas como subjects. Na edição deste ano, o ranking abrangeu um total de 55 disciplinas, distribuídas nas seguintes categorias: Artes e Humanidades; Engenharias e Tecnologia; Ciências da Vida e Medicina; Ciências Naturais; e Ciências Sociais e Gestão.

De acordo com os dados do levantamento, foram analisadas mais de cinco mil instituições de ensino superior, das quais 1.747 atenderam aos critérios mínimos para inclusão na lista. A classificação das universidades é baseada em indicadores bibliométricos combinados com resultados de pesquisas realizadas com empregadores e acadêmicos ao redor do mundo. Para mais detalhes sobre a metodologia utilizada, os interessados podem acessar a página oficial do ranking.

Desempenho da Unesp

O desempenho da Unesp nas principais áreas do conhecimento nos últimos anos é evidenciado por uma tabela comparativa que pode ser consultada por meio dos canais oficiais da universidade. Em relação às disciplinas específicas, a instituição conseguiu posicionar-se entre as 100 melhores do mundo em quatro delas. O destaque vai para o curso de Odontologia, que ocupa a 39ª posição. Além disso, Biblioteconomia (Library Management), Esporte (Sport) e Ciências Veterinárias (Veterinary Sciences) também figuram entre os cem melhores.

Ao todo, a Unesp viu um crescimento significativo em sua representatividade no ranking, com 32 áreas específicas ranqueadas este ano. Isso representa um aumento considerável em comparação ao ano anterior, quando apenas 26 áreas estavam listadas. Nos últimos cinco anos, a universidade expandiu sua presença de 17 para 32 áreas ranqueadas, refletindo um aumento próximo a 90% nesse período.

Informações detalhadas sobre o desempenho da Unesp estão disponíveis na página dedicada ao QS World University Ranking by Subject e no material específico elaborado pela consultoria Quacquarelli Symonds.

A Visão da Unesp sobre Rankings

A Comissão dos Rankings da Unesp ressalta que os resultados obtidos não devem ser vistos como um objetivo final ou uma projeção do futuro institucional. Contudo, eles são considerados relevantes na medida em que refletem as consequências das ações contínuas desenvolvidas pela universidade. Um dos pilares fundamentais da universidade pública brasileira é seu compromisso com a extensão universitária, que visa levar o conhecimento produzido na academia diretamente à sociedade. Entretanto, essas iniciativas de impacto social ainda não são adequadamente reconhecidas nos rankings internacionais.