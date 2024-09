Um Olhar Além do Horizonte: exposição de Dinas Miguel chega em Mairiporã

A exposição “Um Olhar Além do Horizonte” do artista Dinas Miguel será realizada no APAE, em Mairiporã, até 6 de outubro, das 8h às 17h, com entrada gratuita.

A mostra enaltece a beleza nas pessoas, promovendo empoderamento, pertencimento e autoestima em um ambiente imersivo e interativo.

Com 20 a 30 obras, a iniciativa propõe uma viagem além da linha do horizonte, quebrando paradigmas e reavivando as histórias dos antepassados. Dinas Miguel, com sua arte que transcende muros e telas, utiliza técnicas variadas e uma paleta vibrante para resgatar a ancestralidade do povo brasileiro, abordando temas como acolhimento, amor, reciprocidade, afeto e equidade. As artes expostas são uma ferramenta de educação e articulação, convidando o público a interagir e refletir sobre a sociedade e o meio em que vivem.

“Minha missão é conectar pessoas e transformar vidas e lugares por meio da arte, levando mais cor, luz, e amor para o mundo. Valorizo as pessoas, suas histórias e os espaços de convivência”. Dinas Miguel, graduado em Artes Visuais e pós-graduado em Educação Ambiental, é o idealizador do Atelier Dinas Miguel e do Estúdio Mainoin. Ganhador do Prêmio Sabotage de Hip-Hop como melhor grafiteiro de 2018 e premiado pela relevância artística em 2020, ele se destaca como arte-educador, conectando e transformando pessoas e lugares através de suas artes e projetos.

A exposição “Um Olhar Além do Horizonte” é um convite para todos que apreciam arte, diversidade e interação, proporcionando uma experiência rica em amor, cultura e reflexão.

Para mais informações, visite www.dinasmiguel.com.br ou siga no Instagram @dinasmiguel.

Serviço:

Dinas Miguel – Um Olhar Além do Horizonte no APAE Mairiporã

Datas: 6 de setembro até 6 de outubro

Horários: 8h às 17h

Ingresso: Gratuito

Endereço: R. Fernão Lopes, 11 – Mairiporã, SP, 07600-000