Um oásis, Naturescer Eco Resort tem investimento de R$ 43 milhões

O Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, ganhou um grande equipamento voltado ao turismo, neste sábado (15), quando foi inaugurado o Naturescer Eco Resort, em uma área de cerca de 30 mil metros quadrados em um complexo com 96 suítes e capacidade para cerca de 230 hóspedes, piscina, tirolesa, e muitas atrações em meio à natureza exuberante.

Localizado no bairro Finco, na Estrada da Roseira, às margens da Represa Billings e em meio à Mata Atlântica, o complexo hoteleiro recebeu investimento de R$ 43 milhões, e tem por objetivo expandir suas ações para muito além do turismo e ecoturismo, assim, entre seus projetos estão ações que envolvem toda a comunidade do entorno, trazendo seus produtos para serem expostos e comercializados em suas dependências, além de programas voltados às comunidades e entidades da região.

Uma oportunidade que outros empresários não enxergaram

Marconi Alves de Farias, sócio-proprietário do Naturescer Eco Resort, falou ao ABCdoABC, que esta foi uma oportunidade que outros empresários não enxergaram.

Marconi recebeu convite para conhecer o empreendimento e visualizou um projeto grandioso

“Foi uma oportunidade, na realidade, que a gente veio conhecer este empreendimento, ofereceram, e eu enxerguei o que muitos que vieram ver não enxergaram, acabei visualizando um projeto grandioso. Temos eventos corporativos, festas de aniversários, debutante, treinamentos de empresa, atender a várias necessidades”, explicou o empresário.

Marconi disse que já está com ocupação completa para alguns feriados, que este é um novo jeito de enxergar o turismo e que o cuidado com o meio ambiente faz parte do projeto.

“Por incrível que pareça, para alguns feriados já estamos com ocupação total. A natureza é o cenário, estamos inseridos em meio à natureza, é um novo olhar para hospedagem. Nos preocupamos em todos os pontos, nosso aquecimento de água é solar, nosso elevador gera energia enquanto está se movimentando e a coleta de lixo será seletiva”, explicou ele.

O empresário agradeceu, ainda, a doação, por parte do Instituto Chico Mendes, de mil mudas de árvores frutíferas que serão plantadas em toda extensão do Naturescer Eco Resort.

Em um ato simbólico, foi plantada uma das mudas de árvore frutífera doada pelo Instituto Chico Mendes

Do ABC para as telas da TV

Vale lembrar que este cenário, o Naturescer Eco Resort, foi pano de fundo da 17ª temporada do Master Chef, exibido pela Band TV.

Riacho Grande tem investimento garantido pela Municipalidade

Presente ao evento, o prefeito Marcelo Lima reiterou seu compromisso de campanha em investir no Riacho Grande.

Karen Hiromi Farias ao lado do prefeito Marcelo Lima e de seu esposo, Marconi Alves de Farias

“Eu disse que o Riacho Grande seria prioridade. O Riacho Grande é um oceano de água doce, represa, Mata Atlântica, próximo ao Aeroporto de Congonhas, Porto de Santos, Capital, por isso, quero garantir que, como prefeito de São Bernardo do Campo, vamos investir muito, eu não tenho limite para investimento no turismo. Vai atrair turismo, pessoas de fora do Brasil, para conhecer o lindo Parque da Serra do Mar, a Estrada Velha de Santos”, garantiu o prefeito.

Empresário revelou ao ABCdoABC que existem conversas para expansão

Segundo Marconi, já existem conversas avançadas para aquisição de terrenos vizinhos, aumentando assim sua área territorial, com projetos muito maiores, como por exemplo, a possibilidade de um parque aquático.

Estiveram presente no evento de inauguração, além do prefeito, a vice-prefeita, Jessica Cormick, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, Raphael Demarchi, vereadores e outras autoridades.