“Um Jardim para Tchekhov”, ganha sessão extra aos sábados

O espetáculo “Um Jardim para Tchekhov”, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil SP até o dia 8 de dezembro, ganha sessão extra e muda de horário aos sábados. Com Maria Padilha em texto original de Pedro Brício e direção de Georgette Fadel, o espetáculo será apresentado aos sábados às 16h e às 18h30, com exceção do dia 16 de novembro, que as sessões acontecem às 17h e 19h30. Às quintas e sextas-feiras, a peça continua marcada no horário das 19h; e aos domingos e feriados, às 17h.

“Um jardim para Tchekhov” mistura Brasil e Rússia em uma trama que discute, com bastante humor, os tempos de intolerância vividos no país. O enredo é sobre uma consagrada atriz Alma Duran (vivida por Maria Padilha), desempregada há três anos, que vai morar com a filha médica Isadora (Olivia Torres) e o genro, o delegado Otto (Erom Cordeiro), em um elegante condomínio carioca, em Botafogo. Enquanto divide seu tempo entre aulas de teatro para a jovem Lalá (Iohanna Carvalho) e o sonho de montar “O Jardim das Cerejeiras”, Alma se depara, em um encontro inesperado, com alguém que afirma ser Anton Tchekhov (Leonardo Medeiros).

SERVIÇO:

Espetáculo Um Jardim para Tchekhov

Temporada: 31 de outubro a 08 de dezembro de 2024

Local: Teatro CCBB SP | Centro Cultural Banco do Brasil

Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Horários: Quintas e sextas, 19h | Sábados, 16h e 18h30, com exceção do dia 16/11, que será 17h e 19h30| e domingos e feriados, 17h

Ingressos: R$30 (inteira) | R$15 (meia) em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Duração: 110 min

Classificação: 14 anos Capacidade: 120 lugares Gênero: Dramédia

Informações CCBB SP:

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças.

Telefone: (11) 4297-0600