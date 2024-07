Um ano, poucos jogos e gols, James Rodriguez está perto do adeus no São Paulo

Melhor jogador da Copa América 2024, James Rodríguez não se reapresentará ao São Paulo.

Nas pouco mais de três semanas de Copa América, o colombiano jogou 468 minutos, enquanto no São Paulo, onde completa nesta segunda-feira (22) 362 dias, atuou apenas 939 minutos.

Na competição internacional, disputou seis jogos, marcou um gol e deu seis assistências, além do título de melhor jogador da competição. Pelo São Paulo, James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada e fez um gol.

Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu embalar como titular da equipe, mesmo em competições como Paulistão, Libertadores e Brasileirão. Ao todo, foram 22 partidas, dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor.

Ele esteve no grupo, mas não entrou em campo no título da Copa do Brasil. O colombiano trabalhou com três treinadores diferentes no Tricolor – Dorival Junior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía -, mas teve pouco destaque.

Neste ano, já com Thiago Carpini, ele não viajou com o grupo para Belo Horizonte para a disputa da Supercopa do Brasil, que foi vencida pelo Tricolor contra o Palmeiras, no Mineirão.

TREINANDO AFASTADO E RUMORES DA SAÍDA

O colombiano chegou a treinar afastado dos demais em fevereiro deste ano. À época, quando sua saída já era cogitada, ele se queixava das poucas oportunidades que teve no time comandado até então por Carpini, mas acabou sendo reintegrado.

No mesmo mês ele sequer viajou a Belo Horizonte para acompanhar a equipe na conquista da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. A ausência pegou mal entre torcedores são-paulinos. Jogadores que estavam lesionados, como Luan e Lucas, foram para BH.

PÊNALTI PERDIDO CONTRA LDU

O São Paulo foi eliminado da Copa Sul-Americana de 2023 após cobrança de pênalti desperdiçada por James Rodríguez. O time paulista foi eliminado pela LDU, no Morumbi, na disputa de pênaltis, após vencer por 1 a 0 no tempo normal.

Na disputa de pênaltis, James Rodríguez, que entrou bem na segunda etapa, acabou perdendo a única cobrança da disputa. Ele chutou por cima do gol.

SEGUE NA COLÔMBIA

O São Paulo entra em campo na quarta-feira (24) diante do Botafogo, pelo Brasileirão, mas jogador, segue na Colômbia para comemorar seu aniversário. A expectativa é que James renuncie a valores devidos pelo São Paulo para conseguir a liberação imediata.